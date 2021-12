La funzione principale della dentiera è quella di sostituire i denti mancanti e di intervenire positivamente sull’aspetto estetico della persona. La dentiera può essere completa o parziale ed ha la caratteristica di essere removibile. Il suo compito non ha solo finalità estetiche ma ha anche lo scopo di far ritrovare una idonea e corretta masticazione e facilitare la pronuncia di parole e suoni, influenzando in questo modo la salute complessiva della persona.

Molte perplessità sono in genere associate al suo utilizzo e diverse sono le domande che i pazienti si pongono prima di valutare l’utilizzo di una dentiera.

È bene sapere che le dentiere di recente tecnologia sono molto più stabili rispetto a quelle che venivano utilizzate una volta e ​non vanno necessariamente tolte durante la notte.

Dentiera totale o parziale, le diverse tipologie

L’assenza dei denti, a lungo andare, incide negativamente sul paziente facendo sì che le ossa mascellari e mandibolari si riassorbano. Il problema della non idonea masticazione porta con sé anche altri disturbi, come quelli legati alla digestione, che possono influire negativamente sulla salute generale.

Da non trascurare anche l’aspetto psicologico del paziente che, a causa della sua condizione estetica, può tendere all’isolamento sociale.

La dentiera completa, o totale, è costruita dallo specialista in modo da poter sostituire tutti i denti di un’arcata dentaria, mentre quella parziale sostituisce solo i denti mancanti.

La dentiera parziale, in base alla sua struttura, si distingue in due tipologie: protesi mobile scheletrata e protesi mobile senza palato. Il primo tipo si compone di una struttura in resina associata ad uno scheletro metallico ricoperto da finte gengive. Su questa base si inseriscono i denti costruiti da materiale composito o da resina che va ad ancorarsi, grazie a ganci metallici, al supporto dei denti naturali presenti nella bocca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La protesi mobile senza palato, viene tenuta in posizione dalle ossa mascellari. Si tratta di una speciale dentiera il cui utilizzo non presuppone la presenza di ganci metallici ed è presente sul mercato in diverse tipologie. Esistono dentiere senza palato rigide, flessibili, in resina o costituite da speciale nylon termoplastico.

Sarà lo specialista, valutando le diverse esigenze del paziente, a valutare il tipo più idoneo.

Fastidi legati all’utilizzo della dentiera

Quando si usa la dentiera, nei primi tempi, si possono presentare dei fastidi legati a varie problematiche. Bisogna dare il tempo​ agli organi interessati al nuovo alloggiamento - labbra, guance e muscoli facciali - di abituarsi alla nuova situazione.

La salivazione potrebbe aumentare, possono formarsi delle piccole piaghe sulla gengiva, i muscoli potrebbero indolenzirsi e si potrebbe percepire la sensazione che la dentiera non aderisca idoneamente.

La dentiera, in alcuni casi, può subire degli spostamenti, per esempio durante uno sbadiglio, ma può muoversi anche durante la masticazione nei casi in cui l’osso di supporto sia scarso o non particolarmente idoneo.

Nel corso del tempo è necessario adattare la dentiera ai cambiamenti ossei della mascella, effettuando dallo specialista, opportune modifiche per garantire nuovamente stabilità.

Costi medi di una dentiera

I costi di una dentiera dipendono da numerosi fattori riguardanti ogni caso specifico. In genere è mediamente compreso tra i 1500 € e i 6000 €. Anche le tariffe del dentista possono variare ed è sempre consigliabile richiedere un preventivo a diversi specialisti.

A influire sui costi della dentiera, oltre alla tipologia, parziale o totale, ci sono anche i diversi materiali che possono essere utilizzati per la sua realizzazione, in genere resina o porcellana, e la competenza del professionista.

La realizzazione di una protesi è un’operazione molto delicata poiché presuppone una serie di considerazioni di cui deve tener conto lo specialista. come il giusto sostegno delle labbra, l’altezza esatta di chiusura dei denti, la lunghezza degli incisivi, ecc. Tutti questi dettagli, insieme alla bravura del dentista, influiranno sul risultato finale estetico e funzionale della dentiera, per il mantenimento del quale sarà sempre necessaria una corretta e regolare igiene orale.