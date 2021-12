Una corretta igiene orale è il modo migliore per tenere lontani i batteri e prevenire le patologie e problematiche legate al cavo orale quali carie e gengiviti e, in casi estremi, la perdita dei denti. L'igiene preventiva giornaliera si può tenere sotto controllo grazie ad alcuni consigli e l'uso di specifici strumenti.

Lavarsi i denti tre volte al giorno

Si consiglia di lavare i denti tre volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti. Infatti grazie allo spazzolino si possono rimuovere i residui di cibo, che molto spesso sono la causa della formazione della placca batterica.

La tipologia di spazzolino va scelta in base alla conformazione della gengiva e per conoscere quello più adatto alle proprie esigenze è opportuno chiedere un consiglio al dentista. In linea di massima si deve prediligere un spazzolino con la testina piccola (in maniera tale che possa raggiungere tutte le superfici dei denti), a setole morbide e punta arrotondata.

Per quanto riguarda lo spazzolamento, nell'arcata superiore si procede dall'alto verso il basso, in quella inferiore dal basso verso l'alto; con la punta dello spazzolino, invece, si pulisce il retro dei denti.

Usare il filo interdentale

Il filo interdentale deve far parte dell'igiene dentale quotidiana e non deve essere usato solo occasionalmente.

Infatti risulta molto efficace, in quanto rimuove circa il 70% dei residui di cibo e della placca batterica che si depositano negli spazi interdentali, difficili da raggiungere con lo spazzolino.

Il filo interdentale va usato almeno una volta al giorno, si sconsiglia un uso quotidiano smodato in quanto potrebbe causare dei problemi gengivali.

Usare il collutorio

L'uso del collutorio va a completare una corretta igiene dentale quotidiana. Svolge un'azione protettiva, in quanto impedisce alla placca batterica di riformarsi, lasciando nella bocca una sensazione di freschezza. In più è un ottimo alleato contro l'alitosi.

Il collutorio va usato dopo aver lavato i denti e passato il filo interdentale: in caso di collutorio alla clorexidina, disinfettante e antibatterico, si consiglia di seguire le indicazioni del dentista.

Seguire un’alimentazione corretta

Per prevenire le carie si consiglia di evitare il consumo frequente di cibi e bevande contenenti zucchero o fonti di carboidrati semplici (facilmente fermentabili), prediligendo prodotti sani e nutrienti. Si sconsigliano, soprattutto, gli spuntini tra un pasto e l’altro, in quanto i batteri presenti in bocca usano i carboidrati per nutrirsi, proliferare e, di conseguenza, danneggiare i denti.

Per uno spuntino sano e allo stesso tempo nutriente si può prediligere la frutta, come le mele, o la verdura, come il sedano e la carote, che idratano ed eliminano la placca.

Avvalersi di prodotti che contengono fluoro

Nell'igiene dentale quotidiana è consigliabile usare prodotti contenenti fluoro in quanto questo minerale ha la capacità di legarsi con quelli che compongono lo smalto dentale rafforzandolo e rendendo il dente più resistente agli attacchi acidi proveniente dalla formazione della placca e dai batteri.

Quindi si consiglia l'uso di dentifrici, collutori e altri prodotti contenenti fluoro. Quando si è fuori casa e non si può usare lo spazzolino, si può optare per delle gomme da masticare contenenti fluoro. Per quanto riguarda la dose di fluoro nei dentifrici per bambini, sarebbe opportuno (almeno dai sei mesi ai sei anni di età) usare un dentifricio con 500 ppm (parti per milione) di fluoro.