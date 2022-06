"Amore senza ostacoli" è il nome dato a una campagna che nel corso del prossimo anno scolastico 2022/2023 porterà gli andrologi della Società Italiana di Andrologia (SIA) a incontrare - in 100 scuole sparse per il territorio italiano - gli adolescenti tra i 14 e i 20 anni.

Se le donne eseguono abitualmente controlli ginecologici e sono abbastanza consapevoli della propria salute sessuale, i maschi, invece, conoscono pochissimo la figura dell'andrologo. Secondo un sondaggio solo il 2% degli under 20 esegue controlli, con il rischio di sottovalutare alcune situazioni.

Quali situazioni conoscere

L'obiettivo della campagna "Amore senza ostacoli" è sensibilizzare i giovani su alcune situazioni che si manifestano frequentemente durante l'adolescenza. Ne sono esempi il varicocele e il criptorchidismo. Si tratta di situazioni inizialmente banali e non patologiche, che se conosciute e trattate in modo adeguato e tempestivo non lasciano esiti. Se trascurate, tuttavia, possono dare adito a difficoltà relative a sessualità e fertilità.

Nel corso di precedenti indagini, è stato dimostrato che circa un adolescente su tre ha tali problemi, ma ne sottovaluta la portata. Spesso, non ne parla solo per vergogna. Inoltre, le donne parlano più facilmente tra amiche o in famiglia di questioni ginecologiche e cercano un confronto.

I maschi lo fanno assai meno. La campagna è condotta dalla SIA con la collaborazione delle facoltà di urologia ed andrologia di alcune università italiane: Napoli, Catanzaro e Frascati.

Social e fake news

La campagna "Amore senza ostacoli" ha in programma anche iniziative online sui vari social. Questo sia per raggiungere il maggior numero possibile di adolescenti, anche al di là di coloro che potranno partecipare agli incontri scolastici in presenza, sia perché i social sono molto frequentati proprio dai ragazzi.

Il secondo obiettivo delle iniziative online è combattere le fake news di cui è piena la rete, fornendo ai giovani una fonte di informazioni affidabili e scientificamente verificate.

Anche lo stile di vita incide positivamente o negativamente sulla salute. Perciò, durante gli incontri di "Amore senza ostacoli" saranno fornite altresì informazioni relative al consumo di di alcool, droghe o fumo ed alle loro possibili conseguenze.

Così come nozioni relative alla corretta igiene intima, all'uso del preservativo e ad una alimentazione corretta e bilanciata.

Conclusioni

Al termine degli incontri, i giovani riceveranno un supporto specifico, denominato "Vocabolandro". Una sorta di raccolta analoga ai vocabolari scolastici, ma centrata sui termini andrologici specifici. Il messaggio che la campagna vuole far arrivare ai giovani è che la figura dell'andrologo deve essere un punto di riferimento fondamentale, che non si devono avere timore o remore nell'affrontare i dubbi e che i controlli periodici sono imprescindibili per la propria salute.