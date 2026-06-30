L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un allarme significativo, comunicando che in Italia sono stati registrati cinque decessi in ventiquattro ore a causa delle elevate temperature. Questa drammatica statistica è stata diffusa dal direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, il quale ha descritto le attuali ondate di calore come una vera e propria “prova generale” per l'intero continente.

Kluge ha evidenziato una situazione critica in tutta Europa, dove i pronto soccorso stanno affrontando un aumento significativo degli accessi e i servizi di ambulanza registrano numeri record.

Di fronte a questo scenario, l'Oms ha sollecitato le autorità a rafforzare urgentemente le misure di prevenzione per mitigare gli effetti deleteri delle temperature estreme sulla salute pubblica.

Situazione in Italia e risposta europea

La situazione in Italia, con i cinque decessi legati al caldo nelle ultime ventiquattro ore, si inserisce in un contesto europeo di crescente preoccupazione. Il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, ha ribadito la gravità del momento: “Le attuali ondate di calore in Europa sono una ‘prova generale’: in tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo e i servizi di ambulanza registrano numeri record”. Questo quadro sottolinea la necessità di un'azione coordinata e tempestiva.

Per affrontare l'emergenza e pianificare strategie future, è stata programmata per lunedì 6 luglio una riunione d’emergenza cruciale. L'incontro vedrà la partecipazione dei responsabili nazionali per le emergenze, l’ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell’Oms nella Regione europea. L’obiettivo primario sarà duplice: valutare attentamente le lezioni apprese dall'attuale ondata di calore e verificare il livello di preparazione per future emergenze. Si discuterà inoltre su come l’Oms/Europa possa offrire un maggiore supporto ai paesi membri.

Ruolo dell’Oms nella gestione delle emergenze climatiche

L’Oms, attraverso la sua Regione europea, svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento delle attività di monitoraggio e nella risposta alle emergenze sanitarie direttamente connesse ai cambiamenti climatici.

L’organizzazione si impegna a promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri, con l'intento di rafforzare la capacità collettiva di prevenzione e risposta agli eventi climatici estremi. Le ondate di calore, in particolare, possono avere impatti significativi e diffusi sulla salute pubblica, rendendo indispensabile un approccio unitario.

Kluge ha lanciato un ulteriore avvertimento, chiarendo che l'attuale ondata di calore è soltanto un'anticipazione delle sfide future. Ha infatti sottolineato che “le estati future saranno più difficili”, evidenziando la crescente urgenza di prepararsi adeguatamente. L’Oms continuerà a monitorare costantemente la situazione e a fornire indicazioni strategiche agli Stati membri per limitare i rischi e proteggere la popolazione dagli effetti delle temperature elevate.