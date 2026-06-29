Il caldo persistente continua a caratterizzare la situazione a Pescara, con temperature che superano le medie stagionali di sette-otto gradi e un'umidità che rimane molto alta. Di fronte a queste condizioni, il ministero della Salute ha deciso di prolungare il cosiddetto “bollino rosso”, indicativo del livello tre di allerta. Questa misura, inizialmente attiva da lunedì 22 giugno, è stata estesa fino a mercoledì 1 luglio, coprendo un periodo totale di dieci giorni consecutivi.

Allerta sanitaria: dettagli e durata

Il bollettino sanitario evidenzia condizioni di emergenza per la salute pubblica.

L'allerta di livello tre, definita come “ondazione di calore”, implica che gli effetti negativi potrebbero manifestarsi non solo sui gruppi più vulnerabili – come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche – ma anche su individui sani e attivi. L'estensione dell'allerta fino al 1 luglio conferma la persistenza di questa situazione critica.

Il sistema di allerta del Ministero della Salute

Il ministero della Salute monitora e pubblica quotidianamente bollettini informativi per 27 città italiane, tra cui Pescara. Questi report includono previsioni relative alle condizioni climatiche previste nelle successive 24, 48 e 72 ore. Il livello tre di allerta viene attivato quando si verificano ondate di calore con condizioni di rischio elevato che persistono per tre o più giorni consecutivi, segnalando la necessità di particolare attenzione e precauzione.