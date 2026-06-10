Il Consiglio dei ministri ha deciso di fermare il decreto legge che avrebbe dovuto introdurre la riforma dei medici di famiglia. Questa decisione, presa il 10 giugno 2026, blocca di fatto un provvedimento cruciale che mirava a ridefinire il ruolo dei medici di base e l'intera organizzazione della medicina territoriale in Italia.

Il decreto, atteso da tempo, puntava a modificare profondamente l'organizzazione della medicina generale, prevedendo nuove regole per l'accesso alla professione e la gestione delle attività quotidiane dei medici di famiglia.

Tra gli obiettivi principali vi era il rafforzamento della presenza della medicina sul territorio, anche attraverso la creazione e l'integrazione di nuove strutture come le Case di comunità, già pilastri fondamentali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Le ragioni dello stop alla riforma

La decisione di interrompere l'iter del decreto è emersa a seguito di profonde divergenze interne e significative difficoltà di mediazione tra le diverse posizioni politiche e professionali coinvolte. Il provvedimento era destinato a introdurre cambiamenti importanti nella gestione delle cure primarie, ma la mancanza di un accordo condiviso ha determinato lo stop dell'intera riforma. La motivazione principale, "Non ci sono le condizioni per proseguire", evidenzia l'impossibilità di superare gli ostacoli emersi.

Il blocco di questa riforma ha un impatto diretto e immediato anche sulle nuove Case di comunità. Queste strutture territoriali, concepite per essere un punto di riferimento essenziale per l'assistenza sanitaria di prossimità, vedono ora la loro attivazione e il loro futuro funzionamento a rischio. Ciò potrebbe comportare gravi ripercussioni sull'organizzazione complessiva dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale.

Il futuro delle Case di comunità

Le Case di comunità sono elementi centrali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, concepite come centri polifunzionali strategici per il rafforzamento della sanità territoriale. La loro funzione è quella di garantire servizi essenziali di assistenza primaria, prevenzione e presa in carico dei pazienti cronici, operando in stretta collaborazione con i medici di famiglia e altri professionisti sanitari.

Il loro sviluppo è ritenuto uno degli strumenti più efficaci per migliorare l'accesso alle cure e assicurare una continuità assistenziale capillare su tutto il territorio.

La mancata approvazione del decreto legge sulla riforma dei medici di famiglia mette, di conseguenza, in seria discussione l'intero percorso di attuazione delle Case di comunità. Questo rappresenta un elemento chiave della strategia di rinnovamento della sanità territoriale prevista dal Pnrr, e il suo blocco potrebbe compromettere gli obiettivi di modernizzazione e potenziamento del sistema sanitario italiano.