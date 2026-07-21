La Regione Marche ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento dell'assistenza sanitaria, approvando il 20 luglio 2026 un importante potenziamento del piano regionale dedicato alle cure palliative. Questa delibera strategica prevede un incremento complessivo di 25 posti letto all'interno degli hospice marchigiani per il biennio attuale, segnando un impegno concreto verso l'ottimizzazione dei servizi per i pazienti che necessitano di questo tipo di supporto. L'annuncio ufficiale è stato dato dall'assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, che ha illustrato i dettagli delle misure adottate a margine della seduta del Consiglio Regionale tenutasi ad Ancona il 21 luglio 2026.

Il provvedimento mira a consolidare la rete di assistenza territoriale, distribuendo i nuovi posti letto in tre strutture chiave della regione. Nello specifico, l'hospice di Fossombrone (provincia di Pesaro Urbino) vedrà un ampliamento da dieci a 19 posti entro la fine dell'anno. Ulteriori incrementi sono previsti per l'hospice di Offida (Ascoli Piceno), con l'attivazione di dieci nuovi posti letto, e per l'ex Umberto I di Ancona, dove ne verranno aggiunti sei. L'obiettivo primario di questo aggiornamento è adeguare l'organizzazione regionale alle direttive nazionali, le quali raccomandano l'istituzione di otto posti letto dedicati alle cure palliative ogni 100.000 abitanti, garantendo così una copertura più capillare ed efficace sul territorio.

Investimento nel personale e nella formazione

Il piano regionale non si limita all'espansione strutturale, ma include anche un sostanziale investimento nel personale specializzato. È prevista l'assunzione di nove nuovi medici palliativisti, figure professionali essenziali per la gestione del dolore e il supporto ai pazienti. A questi si aggiungeranno operatori socio-sanitari (OSS), infermieri, psicologi e assistenti sociali, andando a rafforzare ulteriormente le équipe multidisciplinari. Queste nuove risorse umane saranno distribuite tra tutte le Aziende Sanitarie Territoriali (Ast) della regione e il Centro regionale pediatrico dell'ospedale Salesi, assicurando una presenza qualificata e un supporto adeguato in diverse aree.

L'assessore Calcinaro ha espresso la speranza che la Regione possa «essere all'altezza nel progredire in un tema così importante», sottolineando la complessità e la delicatezza del settore delle cure palliative.

Prospettive future e impegni sociali

Tra le sfide ancora aperte per la sanità marchigiana, emerge la necessità di realizzare un hospice pediatrico, una struttura attualmente assente nella regione. L'assessore Calcinaro ha ribadito l'intenzione di avviare la progettazione e di reperire i finanziamenti necessari per questa importante iniziativa, che mira a offrire un supporto specialistico ai minori e alle loro famiglie. Oltre al potenziamento delle cure palliative, la giunta regionale ha approvato un'altra delibera di rilevante impatto sociale: uno stanziamento di 400 mila euro destinato al supporto degli alunni con disabilità sensoriali nel loro percorso scolastico.

Calcinaro ha definito entrambe le delibere come «atti dovuti di civiltà», pur riconoscendo che «gli ambiti di intervento sono ancora molti» e che l'impegno della Regione deve continuare su più fronti per rispondere alle esigenze dei cittadini.