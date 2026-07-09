A Vicenza, un caso di Chikungunya è stato diagnosticato. L'Ulss 8 Berica ha confermato la positività al virus (trasmesso da zanzare) di una donna rientrata dall'estero. Il sospetto, sorto al Pronto Soccorso per sintomatologia e viaggio, è stato confermato dagli esami. La paziente è in isolamento domiciliare, monitorata dal personale sanitario, con sintomi simil-influenzali ma stabili. Il protocollo regionale ha previsto una disinfestazione straordinaria (raggio 200 metri) dall'abitazione nel quartiere Sant’Agostino. L'intervento, per aree pubbliche e private, inizierà domani e si concluderà entro domenica.

Prevenzione arbovirosi: sinergia enti e cittadini

La gestione delle arbovirosi (malattie virali da zanzare) richiede stretta collaborazione tra Conferenza dei sindaci Ulss 8 Berica e Dipartimento di Prevenzione. I Comuni predispongono piani di disinfestazione ordinaria, adottano ordinanze e regolamenti igienici, e sensibilizzano la popolazione per ridurre focolai larvali e prevenire punture. Pagine web comunali dedicate. L'Ulss 8 attiva interventi straordinari per casi accertati o critici, in coordinamento con i Comuni e il protocollo regionale. Cruciale la collaborazione attiva dei cittadini per la prevenzione. La riduzione dei focolai larvali è uno strumento efficace, supportato da campagne informative e materiali regionali.

Il protocollo regionale: interventi e collaborazione

Il protocollo regionale per le arbovirosi prevede, in caso di diagnosi accertata, misure straordinarie di disinfestazione nelle aree circostanti l'abitazione del paziente. L'intervento a Vicenza copre circa 200 metri dal domicilio della donna (spazi pubblici e privati), mirando a ridurre la diffusione del virus. La sinergia tra enti locali, servizi sanitari e cittadini è fondamentale per il successo delle strategie di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da vettori, con campagne informative regionali essenziali per la sensibilizzazione.