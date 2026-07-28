Il Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese ha ottenuto il rinnovo triennale della certificazione Eusoma, rilasciata dalla Società europea degli specialisti del tumore alla mammella. Questo prestigioso riconoscimento internazionale, che l'ospedale rinnova ininterrottamente dal 2014, lo conferma come l'unico centro certificato Eusoma in Sicilia. Tale risultato sottolinea la costante eccellenza e l'impegno nella cura delle pazienti.

La certificazione Eusoma non si focalizza su una singola specialità o prestazione, ma valuta l'intero percorso multidisciplinare offerto.

Questo include il lavoro sinergico delle unità operative e dei servizi coinvolti, dalla presa in carico iniziale della paziente alla diagnosi, passando per il trattamento, la riabilitazione, il supporto psicologico, fino ad arrivare al follow-up. Il rinnovo, sebbene triennale, prevede un'attività annuale di sorveglianza e monitoraggio degli indicatori di qualità, che nel tempo sono passati da 15 a oltre 50, includendo ora specifici parametri dedicati alle pazienti con tumore della mammella metastatico.

Valutazione approfondita e percorso di cura integrato

La recente verifica si è svolta nell'arco di due giornate e ha visto la partecipazione di un team internazionale multidisciplinare di specialisti.

Tra questi figurano la Data Manager Lorenza Marotti, la chirurga spagnola Isabel Rubio, il radiologo tedesco Habs Junkermann, l’anatomopatologo Alfredo Santinelli e la Breast Care Nurse Loretta Mazzega. Durante l'audit, sono state condotte dettagliate analisi documentali e valutazioni dirette dei processi clinici e organizzativi. I valutatori hanno anche preso parte a una riunione multidisciplinare reale, occasione per discutere casi clinici di pazienti in cura e verificare concretamente le modalità di confronto tra gli specialisti, la definizione delle strategie terapeutiche e l'organizzazione del percorso assistenziale.

La certificazione abbraccia le tre aree fondamentali del percorso delle pazienti: Chirurgia, Oncologia Medica e Radioterapia.

A queste si affiancano la Radiologia Senologica e Interventistica, la Medicina Nucleare, l’Anatomia Patologica, il team delle Breast Care Nurse, la Riabilitazione e la Psiconcologia. L'ospedale garantisce l'attivazione di tutti i servizi necessari in base alle caratteristiche e alle condizioni cliniche di ogni paziente, con una particolare attenzione alle donne in età avanzata o fragili, che beneficiano di una valutazione dedicata e, se necessario, di un approfondimento geriatrico. Questo approccio consente di definire il trattamento medico o chirurgico più appropriato, tenendo conto non solo della patologia oncologica, ma anche delle condizioni generali e dei bisogni complessivi della persona.

L'impegno per la qualità e gli standard internazionali

“Non si tratta di un semplice adempimento formale, ma del risultato del lavoro quotidiano che coinvolge professionisti diversi, a garanzia della qualità delle cure”, ha sottolineato Gaetano Castiglione, responsabile della Chirurgia Generale e coordinatore clinico della Breast Unit di Humanitas Istituto Clinico Catanese. A sua volta, Francesco Caruso, direttore del Dipartimento Oncologico e Clinico del Breast Centre, ha affermato: “Il rinnovo della certificazione Eusoma conferma la solidità di un percorso che abbiamo intrapreso nel 2014 e che, in questi anni, abbiamo continuato a sviluppare, adeguandoci a standard sempre più articolati e rigorosi”.

La certificazione Eusoma si inserisce in un quadro più ampio di riconoscimenti, affiancandosi all'accreditamento di Joint Commission International (JCI), anch'esso ottenuto per la prima volta nel 2014. Entrambi rappresentano pilastri fondamentali e tra i principali riconoscimenti internazionali del sistema di qualità e sicurezza dell'ospedale, a testimonianza dell'eccellenza raggiunta nel campo della sanità.