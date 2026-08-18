Il Centro di Riferimento Oncologico (Cro) di Aviano ha raggiunto un traguardo significativo, diventando il primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) oncologico pubblico in Italia a dotarsi della tecnologia per la protonterapia. Questo importante investimento, che ammonta a 38,5 milioni di euro, rafforza la posizione del Cro come polo di eccellenza nella cura del cancro.

L’installazione della nuova apparecchiatura è iniziata con il posizionamento del gantry, un imponente braccio rotante da 75 tonnellate, progettato per indirizzare con precisione il fascio di particelle verso il paziente.

Questa delicata operazione è stata completata nella giornata odierna, con il gantry calato all'interno del bunker della struttura attraverso un'apertura temporanea del tetto.

Le fasi di montaggio proseguiranno con l'installazione, prevista per domani, del sincrociclotrone, un acceleratore del peso di 50 tonnellate. Una volta completati i processi di assemblaggio, collaudo e validazione, si stima che i primi pazienti potranno beneficiare della protonterapia a partire dall'autunno del 2027. L’assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato il valore strategico di questo investimento, evidenziando l’obiettivo di rafforzare la reputazione del sistema sanitario regionale e definendo "una grande conquista" la possibilità di considerare le neoplasie oncologiche come patologie croniche.

La protonterapia: una tecnica avanzata per la cura dei tumori

La protonterapia rappresenta una tecnica avanzata di radioterapia di alta precisione che si distingue per l'utilizzo di un fascio di protoni al posto dei tradizionali raggi X. Questa innovativa metodologia permette di limitare in modo significativo l’irradiazione dei tessuti sani circostanti, contribuendo a ridurre gli effetti collaterali tardivi. I benefici sono particolarmente rilevanti per i pazienti pediatrici, per i tumori localizzati in prossimità di organi critici o in caso di recidive in aree già sottoposte a irradiazione.

Il nuovo impianto di protonterapia affiancherà la radioterapia tradizionale con fotoni, offrendo ai medici la possibilità di scegliere la tecnologia più appropriata e personalizzata per ogni specifico caso clinico.

Il reparto di Oncologia radioterapica del Cro di Aviano, sotto la direzione di Maurizio Mascarin, gestisce circa 2.300 nuovi pazienti all'anno. Si prevede che la protonterapia potrà essere impiegata per circa il 10% della casistica trattata dal centro. Attualmente, in Italia, questa tecnologia è disponibile in altri quattro centri, tra cui il Cnao di Pavia.

Il ruolo del Cro di Aviano nell'innovazione oncologica

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si conferma un Irccs di eccellenza, specializzato nella prevenzione, diagnosi, cura e ricerca in ambito oncologico. La struttura è riconosciuta a livello nazionale come punto di riferimento per l’innovazione nelle terapie contro il cancro e partecipa attivamente a numerosi programmi di ricerca e campagne di sensibilizzazione.

L’adozione della protonterapia segna un ulteriore e fondamentale passo avanti nell’offerta di trattamenti sempre più mirati e personalizzati per i pazienti oncologici, consolidando il suo impegno nella lotta contro il cancro.