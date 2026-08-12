L'iniziativa "Lo psicologo sotto l'ombrellone" farà tappa lunedì 17 agosto a Vieste, incantevole località del Gargano, in provincia di Foggia. L'appuntamento è fissato presso una delle strutture balneari situate sul lungomare Enrico Mattei, trasformando la spiaggia in un inedito spazio di confronto e benessere. Ideato e promosso dallo psicologo Alessandro Iacubino, vicepresidente di Emi Italy e coordinatore per la Puglia della campagna "Diritto a stare bene", il progetto si inserisce in un più ampio percorso che sta toccando diversi stabilimenti balneari italiani.

L'obiettivo primario è portare la divulgazione psicologica direttamente nei luoghi delle vacanze, rendendola accessibile e vicina alle persone.

A partire dalle ore 10.30, lo stabilimento balneare si animerà con attività dedicate all'ascolto e al confronto sui temi del benessere psicologico. Sarà un ambiente informale, pensato per facilitare l'incontro con lo psicologo in maniera semplice, diretta e aperta a tutti i bagnanti. Nel pomeriggio, l'evento proseguirà con la presentazione del volume "Lo Psicologo sotto l'ombrellone", opera scritta dallo stesso Alessandro Iacubino. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Gennaro Tedesco, in un incontro che esplorerà la genesi del progetto, le esperienze maturate durante le attività negli stabilimenti e il ruolo cruciale che la divulgazione può svolgere nella promozione di una cultura del benessere psicologico.

Un approccio innovativo al benessere psicologico

Il progetto si distingue per la sua capacità di avvicinare la psicologia alla vita quotidiana e ai momenti di svago, superando la tradizionale barriera degli studi professionali. Le attività proposte sulle spiagge hanno finalità esclusivamente divulgative, informative e sono orientate alla promozione della cultura dell’ascolto e del benessere relazionale. È fondamentale sottolineare che non verranno svolte attività di carattere clinico, terapeutico o diagnostico, mantenendo un approccio di pura informazione e sensibilizzazione.

Una riflessione profonda legata a questa iniziativa evidenzia come il periodo estivo, con i suoi ritmi più lenti e dilatati, possa far emergere con maggiore chiarezza fragilità relazionali che spesso rimangono celate durante il resto dell’anno.

Si tratta di solitudini, tensioni latenti, dinamiche di controllo o manipolazione affettiva, e dipendenze emotive che, nel contesto familiare o di coppia, possono trovare terreno fertile quando le difese individuali si abbassano. L’intuizione alla base del progetto è cogliere questi segnali precoci – come incomprensioni, gelosie patologiche o controllo coercitivo – prima che possano trasformarsi in ferite profonde o disagi più complessi. Si valorizza l'importanza di un ascolto attento, soprattutto in una società che, pur comunicando costantemente, dialoga sempre meno. Una parola accolta al momento giusto può restituire lucidità, consapevolezza e speranza, contribuendo a creare una comunità autenticamente accogliente, capace di offrire spazi in cui parlare, essere riconosciuti e promuovere autonomia e fiducia.

L'importanza della divulgazione e dell'ascolto informale

L’iniziativa di Alessandro Iacubino sottolinea l’importanza di costruire una comunità accogliente, in grado di offrire occasioni di confronto e ascolto anche al di fuori degli ambienti strettamente clinici. "Lo psicologo sotto l'ombrellone" mira a favorire la consapevolezza e la speranza attraverso il potere della parola e del dialogo, in un contesto rilassato e informale come quello della spiaggia. Questo approccio rende la psicologia più accessibile e vicina ai bisogni reali della società contemporanea, promuovendo una cultura del benessere che parte dalla quotidianità e dal tempo libero, luoghi ideali per un primo, prezioso contatto con i temi della salute mentale e relazionale.