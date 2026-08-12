Un significativo passo avanti nel campo della cardiochirurgia è stato compiuto presso l'Azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno. Qui, è stato eseguito con successo un innovativo intervento a cuore battente che ha previsto un triplice by-pass coronarico. L'operazione, che ha coinvolto un paziente di 67 anni, si è distinta per essere stata realizzata senza l'ausilio della circolazione extracorporea, una tecnica convenzionalmente impiegata per indurre l'arresto cardiaco controllato durante le procedure chirurgiche. Questa scelta metodologica ha permesso di operare il cuore mentre continuava a funzionare autonomamente, rappresentando un approccio meno invasivo e potenzialmente più vantaggioso per il paziente.

L'innovazione della tecnica a cuore battente

L'équipe medica della struttura salernitana ha deliberatamente optato per la tecnica a cuore battente, considerandola un'alternativa meno invasiva rispetto agli interventi tradizionali che prevedono l'utilizzo della circolazione extracorporea. Questa metodologia consente ai chirurghi di operare sul cuore mentre batte, evitando così le potenziali complicanze associate all'arresto cardiaco indotto e al supporto meccanico della circolazione. Il paziente, affetto da una grave patologia coronarica che aveva compromesso il flusso sanguigno, è stato sottoposto a un triplice by-pass. Questa procedura consiste nella creazione di tre nuovi percorsi per il sangue, bypassando le arterie coronarie ostruite e ripristinando un adeguato apporto ematico al muscolo cardiaco.

I sanitari coinvolti nell'operazione hanno confermato che la procedura è stata eseguita con successo e il paziente ha reagito positivamente, sottolineando l'esito favorevole dell'intervento e la buona condizione post-operatoria del sessantasettenne.

L'eccellenza della cardiochirurgia a Salerno

L'Azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno si conferma un'istituzione di spicco e un punto di riferimento essenziale per la cardiochirurgia non solo a livello locale, ma per l'intera regione Campania. La struttura si distingue per la presenza di reparti altamente specializzati, dedicati alla diagnosi e al trattamento delle complesse patologie cardiovascolari. Grazie all'impiego di tecnologie diagnostiche e terapeutiche all'avanguardia, l'ospedale è in grado di offrire servizi di elevata complessità, garantendo cure di qualità superiore.

Oltre all'assistenza diretta ai pazienti, l'Azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno svolge un ruolo cruciale nella formazione di personale medico altamente qualificato, contribuendo così allo sviluppo e al mantenimento di standard elevati nel settore medico-chirurgico.

L'adozione e il successo di interventi come quello a cuore battente evidenziano la costante ricerca di soluzioni innovative in ambito cardiochirurgico. Questa tecnica, in particolare, è concepita per minimizzare i rischi operatori intrinseci e per accelerare significativamente il processo di recupero post-operatorio per i pazienti che necessitano di un by-pass coronarico. La sua applicazione rappresenta un esempio concreto dell'impegno della medicina moderna nel migliorare l'efficacia delle cure e la qualità della vita dei pazienti affetti da gravi condizioni cardiache.