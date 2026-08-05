L'assessore regionale alla sanità e politiche sociali, Carlo Marzi, ha preso parte a Cogne all'inaugurazione della mostra fotografica "366 albe cosa resta negli occhi", un evento toccante organizzato per onorare la memoria di Michel Belli. Durante il suo intervento, Marzi ha evidenziato un concetto fondamentale: una prevenzione efficace dei suicidi non può essere considerata esclusivamente sanitaria. Al contrario, essa deve passare attraverso la capacità di tutta la comunità di saper intercettare tempestivamente il disagio e di offrire un supporto concreto alle persone nelle diverse fasi della loro esistenza.

L'assessore ha inoltre rimarcato come la perdita della vita o il tentativo di suicidio siano spesso, e in modo errato, etichettati come semplici atti di debolezza. Ha poi sottolineato con forza che lo stigma legato ai pensieri suicidari è particolarmente dannoso, poiché nega la profonda complessità dell'esperienza vissuta da chi arriva a considerare il suicidio come l'unica, drammatica via d'uscita.

L'importanza dell'approccio comunitario e le iniziative di sensibilizzazione

Proseguendo nel suo discorso, Carlo Marzi ha affrontato il tema delle convinzioni errate che ancora persistono. Ha chiarito che l'idea secondo cui "parlare di suicidio incoraggi il gesto" è stata categoricamente smentita dalle più recenti evidenze scientifiche.

L'assessore ha ribadito che permettere alle persone di esprimere il proprio dolore rappresenta il primo e più cruciale passo per una prevenzione autentica ed efficace. Ha poi illustrato come le iniziative di sensibilizzazione su questa delicata tematica abbiano già dimostrato la loro validità ed efficacia. Oggi, infatti, si assiste a un'apertura sempre maggiore nel parlare apertamente di suicidio, un cambiamento che sta favorendo una significativa crescita della coscienza collettiva. Questo nuovo approccio stimola una volontà condivisa di contrastare il fenomeno attraverso un approccio comunitario, saldamente basato sull'impegno reciproco, sull'ascolto attivo e su una collaborazione sinergica tra tutti gli attori coinvolti.

Le strategie regionali in Valle d'Aosta per la prevenzione

In questo contesto, la Valle d'Aosta si distingue per aver già avviato diverse e significative iniziative per la prevenzione del suicidio. Tali programmi coinvolgono attivamente una vasta rete di enti locali, associazioni del territorio e professionisti specializzati nel settore. L'obiettivo primario di queste attività è duplice: da un lato, rafforzare la rete di supporto esistente; dall'altro, promuovere una più ampia e capillare sensibilizzazione tra la popolazione. Tutto ciò con la finalità ultima di intercettare precocemente i segnali di disagio e di offrire un sostegno mirato e tempestivo alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

L'approccio strategico adottato nella regione si fonda, in maniera imprescindibile, sulla collaborazione tra istituzioni e comunità, creando un ambiente favorevole a un clima di ascolto profondo e di attenzione costante verso chiunque stia vivendo momenti di profonda sofferenza.