Un’innovazione significativa nel campo dei trapianti di rene emerge da Padova: un nuovo modello che, per la prima volta a livello mondiale, integra la donazione da vivente e quella da donatore deceduto. I risultati di sei anni del programma italiano Dec-K (Deceased Donor Initiated Kidney Paired Exchange) sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale ‘American Journal of Transplantation’, segnando un passo avanti cruciale nel settore.

Il protocollo Dec-K è frutto di un’idea pionieristica della professoressa Lucrezia Furian, direttrice della UOC Chirurgia dei trapianti di rene e pancreas presso l’Azienda Ospedale–Università di Padova.

Inizialmente sviluppato presso il Centro Trapianti padovano, il progetto ha successivamente esteso la sua portata a livello nazionale grazie alla fondamentale collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e numerosi altri centri italiani.

L’idea alla base del programma è tanto semplice quanto rivoluzionaria: utilizzare un rene proveniente da un donatore deceduto per sbloccare e avviare una catena di trapianti tra coppie donatore-ricevente incompatibili. Questo meccanismo consente che l’ultimo rene della catena, proveniente da un donatore vivente, venga restituito alla lista d’attesa generale, ampliando così le opportunità per altri pazienti.

I Successi del Programma Dec-K

I dati raccolti dimostrano l’efficacia di questo approccio: sono state realizzate 34 catene Dec-K, che hanno permesso di effettuare ben 84 trapianti di rene.

Ciò si traduce in una media di 2,5 trapianti per ogni catena avviata, con risultati a lungo termine che si sono rivelati comparabili a quelli ottenuti attraverso il trapianto da donatore vivente. Questo studio rappresenta la prima analisi a lungo termine a livello globale di un programma nazionale di scambio incrociato di rene avviato da donatore deceduto, confermando la sua importanza.

La professoressa Furian ha sottolineato come il progetto sia nato dall’incontro tra ricerca, innovazione e pratica clinica, con l’obiettivo di superare i limiti dei modelli tradizionali e di valorizzare al meglio le risorse disponibili. Ha inoltre evidenziato che questo approccio pone al centro non solo la tecnologia, ma soprattutto la collaborazione tra professionisti e la capacità di costruire percorsi più efficienti e personalizzati per i pazienti.

Impatto Nazionale e Prospettive Future

L’innovazione sviluppata a Padova si è rapidamente trasformata in una strategia di rilevanza nazionale, grazie alla stretta sinergia con il Centro Nazionale Trapianti. Il modello Dec-K si propone di ampliare significativamente la platea dei pazienti candidabili al trapianto e di contribuire a ridurre i tempi di attesa, offrendo una concreta opportunità per ripensare l’intero sistema dei trapianti in Italia, specialmente in un contesto di carenza di organi disponibili.

Questa metodologia si è dimostrata particolarmente vantaggiosa per i pazienti più difficili da trapiantare a causa di motivi immunologici, per i quali la ricerca di un organo compatibile è notoriamente complessa.

Il successo di questo progetto, nato nel territorio padovano, testimonia come la collaborazione tra diversi centri e istituzioni possa tradursi in soluzioni innovative capaci di incidere concretamente sulla vita delle persone, trasformando ricerca e competenze in pratiche cliniche avanzate e accessibili.