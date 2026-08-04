La Regione Valle d’Aosta, l’Azienda Usl della Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino hanno rinnovato un importante protocollo d’intesa per la formazione sanitaria, riservando posti specifici agli studenti valdostani. Questa iniziativa strategica mira a rafforzare il sistema sanitario locale attraverso l’investimento in nuove professionalità.

Nello specifico, per l’anno accademico 2026/2027, sono stati resi disponibili 30 posti nel corso di laurea in infermieristica, con sede ad Aosta. L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Carlo Marzi, ha sottolineato l’importanza di tale misura: “Promuovere la formazione dei professionisti sanitari significa investire direttamente nel futuro della nostra sanità.

In tale prospettiva, destiniamo complessivamente oltre 256.000 euro a questo scopo”.

Oltre ai posti dedicati all’infermieristica, il protocollo prevede l’istituzione di cinque posti aggiuntivi, uno per ciascun corso, riservati agli studenti valdostani in altre aree delle professioni sanitarie. Questi percorsi formativi si svolgeranno nelle sedi di Torino e Collegno e includono: logopedia, tecniche audiometriche, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche di laboratorio biomedico e tecniche di radiologia medica.

Le preiscrizioni per il test nazionale delle professioni sanitarie, che si terrà a Torino il 16 settembre 2026, sono aperte dalle ore 9:30 del 4 agosto 2026 e si chiuderanno improrogabilmente alle ore 15:00 del 26 agosto 2026.

La pubblicazione della graduatoria è attesa entro le ore 9:30 del 29 settembre 2026, mentre le iscrizioni definitive saranno possibili dalle ore 9:30 del 29 settembre fino alle ore 15:00 del 1 ottobre 2026.

Dettagli sui corsi e sulle procedure di ammissione

Il protocollo d’intesa definisce in modo chiaro la ripartizione dei posti riservati: 30 posti per il corso di laurea triennale in infermieristica presso la sede di Aosta. Per le altre specializzazioni, è previsto un posto aggiuntivo per ciascuna: logopedia (sede di Torino), tecniche audiometriche (sede di Torino), tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (sede di Collegno), tecniche di laboratorio biomedico (sede di Torino) e tecniche di radiologia medica (sede di Torino).

Le domande di pre-iscrizione devono essere inoltrate tramite il portale dell’Università degli Studi di Torino (UNITO) rispettando le scadenze stabilite.

Il valore strategico della formazione sanitaria

Laura Plati, direttrice della direzione delle professioni sanitarie dell’Azienda Usl, ha evidenziato come “le professioni sanitarie offrano oggi percorsi formativi di grande qualità e concrete opportunità di crescita professionale”. Ha inoltre aggiunto che queste figure “hanno un ruolo sempre più centrale in un sistema sanitario che sta evolvendo e che richiede competenze specialistiche, capacità di lavorare in équipe e una sempre maggiore integrazione tra ospedale e territorio”. Il calendario delle riassegnazioni e degli scorrimenti della graduatoria si concluderà entro l’11 novembre 2026, garantendo un processo completo di assegnazione dei posti.