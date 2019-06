A fine Giro d’Italia oltre alla gloria e alle emozioni resta da spartire per i corridori anche un ricco montepremi in denaro. La corsa rosa ha messo in palio ben un milione e mezzo di euro, da dividere a seconda dei piazzamenti in classifica finale, nelle tappe e nelle graduatorie secondarie. La parte del leone l’ha fatta ovviamente la Movistar, che oltre ad aver vinto il Giro con Carapaz ha intascato anche i premi del quarto posto di Landa, di due vittorie di tappa e di tanti altri piazzamenti.

Giro, oltre 265.000 euro per la vittoria finale

Buona parte del milione e mezzo di euro del montepremi complessivo del Giro d’Italia 2019 è stata distribuita a seconda dei piazzamenti nella classifica generale. Il vincitore Richard Carapaz ha ottenuto un premio di 265.668 euro per il successo finale, mentre il secondo posto di Vincenzo Nibali è equivalso a 133.412 euro, con cifre a scendere fino al ventesimo posto.

Molti altri premi sono stati assegnati per le vittorie e i piazzamenti di tappa, ma anche per le classifiche secondarie.

Il vincitore del Giro d'Italia Richard Carapaz

Chi ha vinto una frazione ha intascato 11.000 euro, mentre la maglia ciclamino di Ackermann è stata premiata con 10.000 euro. Anche indossare una maglia per un solo giorno ha portato dei soldi, ben 2.000 per la rosa, 750 per la ciclamino, la azzurra e la bianca.

Tutti questi soldi non vanno però direttamente al corridore che ha conseguito il risultato, ma vengono sommati tra tutti i componenti della squadra e divisi in parti uguali dopo che è stata tolta una quota da distribuire allo staff del team.

Movistar davanti a tutti

Grazie alla vittoria di Carapaz, al quarto posto di Landa, alle vittorie di tappa e i tanti giorni in maglia rosa, la Movistar ha concluso il Giro d’Italia portando via una bella fetta del montepremi finale, oltre 366.000 euro. Le altre squadre degli uomini che hanno concluso la corsa sul podio hanno raccolto delle ottime cifre, così come la Bora grazie al piazzamento di Majka e ai successi di Ackermann e Benedetti. In fondo alla classifica figura la Dimension Data, davvero anonima in questo Giro, così come CCC e Israel, squadre che si sono viste poco anche nelle classiche fughe da lontano.

Ecco la classifica delle squadre con i premi vinti al Giro d’Italia 2019.

Movistar 366.596 €

Bahrain Merida 173.588 €

Jumbo Visma 113.389 €

Bora Hansgrohe 111.659 €

Astana 93.048 €

Trek Segafredo 80.655 €

Androni Giocattoli 75.438 €

Mitchelton Scott 64.626 €

UAE Team Emirates 60.914 €

Groupama FDJ 58.784 €

Lotto Soudal 56.441 €

Nippo Vini Fantini 39.797 €

Deceuninck Quick Step 32.049 €

EF Education First 30.062 €

Team Ineos 29.314 €

AG2R La Mondiale 24.725 €

Katusha Alpecin 24.038 €

Sunweb 20.049 €

Bardiani CSF 18.764 €

Israel Cycling Academy 9.366 €

CCC 8.542 €

Dimension Data 8.016 €.