Appuntamento speciale per gli appassionati di wrestling. Venerdì 7 giugno va infatti in scena wwe Super Showdown, evento che si terrà a Gedda, in Arabia Saudita. Come al solito ci sono tanti elementi di interesse in questo show che vedrà salire sul ring tante stelle della compagnia americana (sia del roster di Rwa che di quello di Smackdown) di questo sport-entertainment seguitissimo anche in Italia. Dieci i match che sono programmati al momento, compreso quello del kick-off.

La sfida più attesa

Sul ring di Gedda saliranno due delle stelle del wrestling più longeve e amate dal pubblico internazionale. Che per la prima volta nel corso delle loro straordinarie carriere si troveranno uno contro l'altro. Entrambi sono assenti dal ring da un po' di tempo, ma una volta cacciata via la ruggine sono pronti a regalarci un incontro davvero appassionante. Bill Goldberg, pluridecorato in Wcw e capace di conquistare anche l'Universal Title qualche tempo battendo Brock Lesnar, affronterà una autentica leggenda come The Undertaker.

Wwe Super Showdown, gli incontri previsti: spicca il confronto Goldberg-Undertaker

Gli anni passano anche per lui, ma il "deadman" continua ad avere un fascino irresistibile per chi ama il wrestling. In una sfida come questa è difficile fare pronostici. Praticamente impossibilie.

Seth Rollins mette in palio la sua cintura

Seth Rollins è riuscito a strappare il titolo di Universal Champion dalle mani di Brock Lesnar (che ha in mano la valigetta di "Money in the bank" e punta a riprenderselo) e ora in Arabia Saudita dovrà cercare di confermarsi numero uno della Wwe affrontando Baron Corbin.

Avversario da non sottovalutare. Una sfida che vede i pronostici pendere dalla sua parte, ma in confronti del genere, è bene dirlo, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Gli altri match in programma al Super Showdown

Lo show si aprirà con il match di coppia tra The Revival e The Usos, quindi vedremo un altro incontro molto atteso. Triple H, anche lui uno dei lottatori che hanno fatto la storia di questo sport-entertainment, affronterà un avversario ostico come Randy Orton.

Ci sarà anche una sfida tra autentici colossi nel confronto che metterà di fronte, uno contro l'altro, Bobby Lashley e Braun Strowman. Roman Reigns invece dovrà vedersela contro Shane McMahon, che confida magari anche in qualche aiuto esterno per portare a casa il pin vincente. Il campione intercontinentale Finn Balor affronterà Andrade con la cintura in palio. Titolo in palio anche per quanto riguarda la cintura di Wwe Champion, con Kofi Kingston che proverà a respinger l'assalto di Dolph Ziggler.

Match a stipulazione speciale quello che vedrà Lars Sullivan affrontare ben tre avversari: Gran Metalik, Kalisto e Lince Dorado.