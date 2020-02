Dopo un lungo periodo di preparazione tra test e allenamenti in altura è arrivato anche per Vincenzo Nibali il momento di tornare in gruppo. La stagione 2020 e con essa l’avventura alla Trek Segafredo scatterà alla Volta Algarve, la corsa a tappe portoghese in programma da mercoledì 19 a domenica 23 febbraio su un percorso molto vario ed interessante. Insieme a Nibali saranno in gruppo tanti altri campioni del Ciclismo attuale, sia per puntare alla vittoria finale che per i traguardi di tappa, o semplicemente per cercare un buon colpo di pedale in vista degli appuntamenti più importanti.

If you have missed it, we have announced our 🇵🇹#VAlgarve2020 line-up and we think...



...well, we think it's actually pretty darn good!



View the full roster in our race preview here 👉 https://t.co/nqEyjZRhQS pic.twitter.com/J4ZXpEQbx5 — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) February 17, 2020

Volta Algarve, cinque tappe con due arrivi in salita

Il percorso della Volta Algarve lascia spazio un po’ a tutti in soli cinque giorni di gara presentando due tappe favorevoli ai velocisti ma non completamente pianeggianti, due arrivi in salita e una cronometro individuale.

La corsa portoghese sarà trasmessa ogni giorno in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming, anche on demand, sul servizio Eurosport Player.

Ecco la presentazione delle tappe e gli orari di trasmissione.

Mercoledì 19 febbraio 1° tappa Portimao – Lagos 195 km. Percorso mosso, con una breve salita ad un paio di chilometri dall’arrivo, ma favorevole ad una volata. In tv su Eurosport 2 alle 16.45.

Giovedì 20 febbraio 2° tappa Sagres – Alto de Foia 183 km.

Primo arrivo in salita: l’ascesa finale è di 7,4 km al 6% di pendenza media. In tv su Eurosport 2 alle 16.45.

Venerdì 21 febbraio 3° tappa Faro – Tavira 201 km. Tappa per velocisti. In tv su Eurosport 2 alle 16.45.

Sabato 22 febbraio 4° tappa Albufeira – Malhao 169 km. Doppio passaggio, compreso l’arrivo, sulla salita di Malhao, circa due chilometri e mezzo con pendenza media vicina al 10%. In tv su Eurosport 2 alle 16.45.

Domenica 23 febbraio 5° tappa Lagoa 20 km. Cronometro individuale. In tv su Eurosport 2 alle 16.

Nibali e tanti altri campioni

Vincenzo Nibali, che comincia qui la sua avventura con la Trek Segafredo, sarà solo uno dei tanti protagonisti del ciclismo presenti alla Volta Algarve. Tra i favoriti per la vittoria finale spiccano i nomi di Remco Evenepoel, Miguel Angel Lopez, Tim Wellens, Rui Costa, e lo squadrone Ineos formato da Kwiatkowski, Thomas e Dennis. Ci saranno anche tanti campioni da classiche a partire da Mathieu Van der Poel, al debutto su strada dopo la trionfale conclusione della stagione del ciclocross, fino a Van Avermaet, Gilbert, Kristoff e Trentin.

Tra i velocisti puri spicca invece la presenza di Elia Viviani con Consonni e Sabatini per lanciarlo al meglio e rompere il ghiaccio in questo avvio di stagione sfortunato. Tra gli avversari del veronese ci saranno anche Fabio Jakobsen, Davide Cimolai e Nikias Arndt.