Mondiali di ciclismo su pista, che si sono aperti il 20 ottobre a Roubaix, sono partiti con il piede giusto per i colori azzurri. Nella sessione pomeridiana di questa prima giornata erano in programma i turni di qualificazione dell’inseguimento a squadre, sia per il torneo maschile che per quello femminile. Le cose sono andate benissimo in entrambe le gare per i quartetti italiani. Tra gli uomini Ganna e compagni hanno fatto segnare il miglior tempo, con un vantaggio solido, oltre due secondi, sulla Francia. Il quartetto femminile ha invece chiuso la qualificazione al secondo posto, dietro alla Germania, dominatrice della specialità alle Olimpiadi di Tokyo.

Mondiali, gli azzurri non deludono

L’Italia si è presentata al torneo dell’inseguimento a squadre di questi Mondiali di Ciclismo su pista con la stessa formazione che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Francesco Lamon è stato impegnato nello stesso ruolo di apripista del quartetto, sfruttando le sue doti di velocità per lanciare il ritmo a Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna. Il quartetto azzurro ha sempre mantenuto il comando in tutti gli intertempi, transitando in 1:02.267 al primo chilometro, 1:57.095 al secondo e 2:53.044 al terzo. Il tempo finale è stato di 3:49.008, circa sette secondi in più rispetto al record del Mondo siglato a Tokyo, con una preparazione e con condizioni diverse.

La Danimarca campione in carica ha iniziato questo nuovo triennio verso le Olimpiadi di Parigi 2024 con un quartetto quasi completamente nuovo rispetto a quello schierato a Tokyo. I danesi non sono riusciti a tenere il ritmo di Ganna e compagni, finendo alle spalle anche della Francia, molto cresciuta rispetto agli ultimi appuntamenti internazionali.

I francesi padroni di casa hanno chiuso al secondo posto con 2.120 di ritardo dall’Italia. La Danimarca è arrivata terza a 3.865 e la Gran Bretagna quarta a 4.714. Stasera, dalle 20:25, con diretta tv su Rai Sport e Eurosport, queste quattro squadre si contenderanno l’accesso alla finale per la medaglia d’oro e d’argento. L’Italia, grazie al miglior tempo segnato in questo turno di qualificazione, sarà opposta alla Gran Bretagna, mentre nell’altro confronto diretto saranno di fronte Francia e Danimarca.

FAAAASSSTTT 🚀



Led by @GannaFilippo, the Italian Men's Team Pursuit squad set the fastest time in qualifying by over two seconds 🇮🇹#Roubaix2021 pic.twitter.com/nnAL0UhVk9 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 20, 2021

Le donne dietro solo alla Germania

Anche la qualificazione del torneo femminile ha riservato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Il CT Edoardo Salvoldi ha schierato Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster. Il giovane quartetto azzurro ha mostrato una decisa crescita rispetto ai Giochi di Tokyo, chiusi al sesto posto. Mentre tutte le altre nazionali hanno peggiorato di diversi secondi i tempi segnati alle Olimpiadi, le azzurre si sono espresse sugli stessi livelli dei Giochi, scalando così le posizioni della classifica.

4:13:082 ⏱🇩🇪



The @Olympics Champions qualify fastest in the Women's Team Pursuit ahead of Italy and Great Britain. #Roubaix2021 pic.twitter.com/3e7B2iKPIg — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 20, 2021

Solo la Germania ha fatto segnare un tempo migliore di Balsamo e compagne. Le tedesche, campionesse a Tokyo 2020, hanno chiuso in 4:13.082, con un vantaggio minimo, 1.094, sulle azzurre. Al terzo posto si è piazzata la Gran Bretagna, quindi l’Irlanda. Nel primo turno, in programma domani dalle 18:30, l’Italia sarà opposta alle britanniche, mentre la Germania se la vedrà con l’Irlanda. Le vincitrici di queste sfide dirette avranno accesso alla finale per la medaglia d’oro e d’argento.