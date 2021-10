Dopo la vittoria contro la Roma in campionato, la Juventus si prepara alla sfida con lo Zenit per la terza giornata della Champions League. Allegri potrebbe puntare su Morata dal primo minuto, oltre a Chiesa. Spazio a De Ligt in difesa, il difensore ha recuperato dal problema muscolare.

Contro lo Zenit Allegri recupera De Ligt in difesa con Chiesa e Morata in attacco

La Juventus, dopo aver battuto la Roma per uno a zero grazie alla rete di Kean nel primo tempo, si sta organizzando in vista della prossima partita contro lo Zenit. Massimiliano Allegri non potrà ancora contare su Paulo Dybala.

L' attaccante argentino, infatti, è rimasto a Torino e dovrebbe rientrare per la sfida contro l' Inter. Recuperato invece De Ligt, che aveva saltato la gara con la Roma a causa di un problema muscolare. In porta, confermato Szczęsny , mentre in difesa con De Ligt giocherà Bonucci. Sulle corsie esterne, agiranno Alex Sandro e Danilo, a centrocampo spazio a Locatelli con McKennie e Bernardeschi. In avanti toccherà a Morata con Chiesa.

Ecco come potrebbe giocare la Juventus contro li Zenit dall' inizio

Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, McKennie,Bentancur, Bernardeschi; Morata, Chiesa

Zenit-Juventus sarà visibile solo su Amazon Prime alle 20:45

La gara valida per la terza giornata della Champions League si giocherà mercoledì 20 ottobre alle 20:45 e sarà visibile solo su Amazon Prime.

Ci saranno collegamenti dallo stadio a partire dalle 20:00, nel corso dei quali si potranno ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti Nel post match, verranno riviste le eventuali reti e analizzati gli episodi da moviola.

Inutile dire che questa partita per la Juventus rappresenta un punto fondamentale. In caso di successo, infatti, i bianconeri si porterebbero a punteggio pieno nel loro girone, dopo aver battuto Malmoe e Chelsea nelle prime due giornate.

Dopo la vittoria contro la Roma, la squadra ha acquistato maggior consapevolezza nei propri mezzi. Chiesa è diventato l' uomo a cui non si può rinunciare, colui che ti può risolvere la partita in qualsiasi momento.

Il protagonista contro lo Zenit potrebbe essere Alvaro Morata. Lo spagnolo, entrato nella ripresa con la Roma, potrebbe ritagliarsi un buon minutaggio cercando la rete che manca da tanto tempo a causa anche dell' infortunio.

Subito dopo non ci sara tempo per riposare, in campionato arriva la delicata trasferta di Milano contro l'Inter, una gara che, in caso di vittoria, permetterebbe ai bianconeri di agganciare in classifica proprio l'Inter di Simone Inzaghi, cosa impensabile solo qualche tempo fa.