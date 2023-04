La campagna di classiche del nord ha regalato un'ultima perla. Il Campione del Mondo Remco Evenepoel ha dominato la Liegi Bastrogne Liegi con una prova di forza schiacciante, facendo gara a se e lasciando gli avversari a lottare per la seconda posizione già a una trentina di chilometri dall'arrivo. Evenepoel è partito all'attacco sulla Redoute, come un anno fa, e ha dimostrato di essere di un'altra categoria rispetto al resto del gruppo. Nella giornata perfetta del Campione del Mondo è purtroppo venuta a mancare la grande sfida con Tadej Pogacar ritiratosi a 170 km circa dall'arrivo: era il duello che tutti gli appassionati di Ciclismo attendevano con trepidazione ma lo sloveno è caduto nelle fasi iniziali della corsa e ha dovuto dare forfait a causa di una frattura allo scafoide.

Liegi, subito fuori Pogacar

La Liegi Bastogne Liegi è iniziata in una giornata di timido sole, che però via via ha lasciato il posto ad un clima sempre più grigio e umido e a qualche scroscio di pioggia nell'ultima parte della corsa. Nei primi chilometri si è formata al comando una fuga con Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Paul Ourselin (TotalEnergies), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Fredrik Dversnes (Uno-X), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Johan Meens (Bingoal WB), Alexandre Balmer (Jayco AlUla), Ruben Apers (Team Flanders-Baloise) e Héctor Carretero (Equipo Kern Pharma).

Dopo poco più di ottanta chilometri la corsa ha vissuto una svolta clamorosa. Il grande favorito Tadej Pogacar è finito a terra insieme a Mikkel Honorè. Il campione sloveno ha provato a ripartire, ma si è dovuto arrendere ed è stato costretto al ritiro. Con l'uscita di scena di Pogacar, la corsa ha perso il suo principale motivo di interesse, l'attesa sfida con Evenepoel.

Il Campione del Mondo ha così preso in mano il gruppo con personalità, schierando tutta la squadra a tirare. Anche Alaphilippe è stato impiegato in questo lavoro sporco, entrando in azione per tirare il gruppo già sullo Stockeu.

L'assolo di Evenepoel sulla Redoute

La Jumbo Visma, partita con appena cinque corridori per i caso di covid di Oomen e Van der Sande, ha cercato di cambiare il copione e rompere l'equilibrio mandando all'attacco Jan Tratnik a 85 chilometri dall'arrivo.

Lo sloveno ha risalito la fila dei fuggitivi, ormai sparpagliati sulle salite e saliscendi del percorso, e si è poi portato in testa con il solo Velasco tra i superstiti dell'azione iniziale. Il lavoro degli uomini di Evenepoel e la lotta per prendere in testa la Redoute ha fatto precipitare il vantaggio di Tratnik e Velasco, che sono stati raggiunti.

La Redoute ha fatto emergere chiaramente i valori in campo e la differenza di categoria tra Remco Evenepoel e tutti gli altri. Van Wilder ha fatto l'ultima azione in favore del Campione del Mondo, che poi ha accelerato ormai nelle ultime battute della salita simbolo della corsa. L'attacco del campione in carica ha sparpagliato il gruppetto dei migliori e solo Tom Pidcock ha provato a reagire.

Il britannico ha raggiunto Evenepoel nella successiva discesa bagnata grazie alle sue abilità di guida, ma si è poi spento ed ha visto allontanarsi la maglia iridata, che ha iniziato la sua proverbiale cavalcata solitaria.

Pidcock sul podio con Buitrago

Pidcock si è un po' spento ed è stato raggiunto da Ciccone e Skjelmose, ma altri corridori sono rientrati rinfoltendo il gruppetto ad una ventina di uomini, tutti in lotta per la seconda piazza. Evenepoel ha continuato il suo show senza prendere rischi nelle discese e nei tratti più pericolosi, ma aumentando con facilità il vantaggio. Sulla Roche aux Facons, ultima difficoltà della corsa, il Campione del Mondo è salito in scioltezza, mentre Healy è scattato in caccia del podio.

Sull'irlandese si sono riportati il redivivo Pidcock e Santiago Buitrago, formando un terzetto che è andato a giocarsi i piazzamenti alle spalle di Evenepoel.

Il Campione del Mondo si è potuto godere in tranquillità gli ultimi chilometri della corsa al termine di una prova magistrale non solo per la forza ma anche per la maturità e consapevolezza dimostrata. Evenepoel ha segnato la seconda vittoria consecutiva alla Liegi, un bis che mancava dai tempi di Bartoli, ormai 25 anni orsono.

La volata per il secondo posto ha visto Pidcock prevalere su Buitrago e Healy, mentre Madouas, Martin e Benoot hanno anticipato alla spicciolata il gruppo battuto da Konrad per l'ottavo posto.