La Liegi Bastogne Liegi non ha potuto proporre il tema dominante che aveva alzato a livello stellare le attese della vigilia, il duello tra il Campione del Mondo Remco Evenepoel e il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogacar. Dopo qualche decina di chilometri, Pogacar è rimasto infatti coinvolto in una caduta ed è stato costretto al ritiro. Al momento dell'incidente non era ancora iniziata la diretta televisiva della corsa, e così non ci sono immagini a testimoniare e chiarire quanto accaduto al fuoriclasse sloveno.

Ciclismo, l'incidente a Tadej Pogacar

La tv belga RTBF ha però fornito diverse testimonianze interessanti per ricostruire come sia avvenuta la caduta. L'episodio che è costato il ritiro a Tadej Pogacar da questa Liegi Bastogne Liegi si è verificato in un tratto di strada dritta, in leggera discesa e con un fondo abbastanza malconcio. La moto cronaca in corsa di RTBF, con l'ex corridore Axel Merckx nel ruolo di inviato, ha avvicinato l'ammiraglia della UAE Emirates per raccogliere delle notizie ulteriori. Merckx ha parlato con il Direttore Sportivo Joxean Matxin Fernandez, che ha riferito come a Pogacar sia "esplosa la ruota anteriore".

Sia Matxin che il Team manager Mauro Gianetti hanno confermato che sia Pogacar che l'altro corridore coinvolto nell'incidente, il danese della EF Mikkel Honorè, hanno subito lo stesso problema meccanico.

"Sia la ruota di Honoré che quella di Pogacar sono improvvisamente esplose. Ciò ha causato la caduta perché è avvenuta ad alta velocità durante una discesa. Tadej non ha potuto evitare quella caduta" ha spiegato Gianetti.

Già oggi l'operazione allo scafoide

Pogacar ha poi provato a riprendere la corsa, ma in breve si è dovuto arrendere ed è stato costretto al ritiro.

"Non so ancora quale sia esattamente il problema. Aveva molto dolore al polso ed ora sarà esaminato in ospedale" ha dichiarato Matxin mentre la Liegi era ancora in corso.

Il campione della UAE è quindi salito in ammiraglia ed è stato portato all'ospedale di Genk. Qui sono stati eseguiti gli esami che hanno evidenziato delle fratture alla mano sinistra.

Il vincitore del Giro delle Fiandre sarà operato già oggi a Genk, quindi inizierà la riabilitazione.

In un messaggio sui suoi spazi social, la UAE ha confermato l'entità dell'infortunio attraverso le parole del responsabile medico Adriano Rotunno: "Ha riportato fratture allo scafoide sinistro e al semilunare. Lo scafoide dovrà essere operato. Si sottoporrà questo pomeriggio ad un'operazione con un chirurgo specialista della mano qui a Genk" ha spiegato il dottor Rotunno.

La UAE Emirates non ha parlato di tempi di recupero e del pericolo che questo infortunio influisca sull'avvicinamento del suo campione al Tour de France, il grande obiettivo della fase centrale della stagione.