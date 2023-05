Appena archiviato il Giro d'Italia, il grande ciclismo è già pronto a voltare pagina e iniziare la breve marcia di avvicinamento che porta all'evento clou della stagione, il Tour de France. La Grande Boucle scatterà il 1° luglio da Bilbao, e questo mese di giugno propone diversi appuntamenti che, oltre al prestigio proprio, fanno anche da ultimo test per la corsa francese. Molti dei protagonisti più attesi del Tour si schiereranno al via del Criterium del Delfinato, che scatta domenica 4, e del Giro di Svizzera, in programma da domenica 11. non mancano però delle scelte alternative, come quella di Mathieu Van der Poel, che sarà invece al via del Giro del Belgio.

Ciclismo, Vingegaard impegnato al Delfinato

Il mese di giugno per il Ciclismo scatta dall'Italia, con il Giro dell'Appennino di venerdì 2. Il primo appuntamento del calendario World Tour è però il Criterium del Delfinato, che parte domenica 4 per concludersi una settimana più tardi. Al via della corsa francese vedremo il campione in carica del Tour de France, Jonas Vingegaard. Il danese troverà alcuni dei corridori che faranno classifica anche al Tour, come Jai Hindley, Richard Carapaz, David Gaudu, Enric Mas e Mikel Landa. Il percorso prevede come punti chiave una crono individuale di 31 chilometri e due tapponi alpini con salite come Col de la Madeleine, Col de Mollard e Co du Granier.

L'altra grande corsa del mese di giugno, il Giro di Svizzera, è in programma dall'11 al 18, e sembra avere un cast un po' inferiore rispetto al Delfinato.

Sono comunque annunciati al via anche Wout van Aert, Romain Bardet, Filippo Ganna e Juan Ayuso. Il percorso prevede due cronometro, una di 12 e una di 25 km, l'arrivo in salita a Villar sur Olon e altre due tappe impegnative a Leukerbad e La Punt.

I Campionati nazionali ultimo appuntamento prima del Tour

Mentre al Delfinato e in Svizzera saranno di scena soprattutto i campioni da corse a tappe, gli uomini veloci e da classiche troveranno terreno più adatto nello ZLM Tour e al Giro del Belgio.

Allo ZLM, in Olanda dal 7 all'11, è previsto uno scontro generazionale tra Mark Cavendish e uno degli sprinter emergenti più talentuosi, Olav Kooj. Al Giro del Belgio, dal 14 al 18, ci saranno invece Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Alexander Kristoff, Jasper Philipsen e Mathieu Van der Poel, che ritornerà in gruppo il 10 alla Dward door het Hageland.

Il fitto calendario di giugno prevede anche il Giro di Slovenia, dove è in dubbio la presenza di Tadej Pogacar, e la Route d'Occitanie. L'ultimo weekend del mese sarà poi dedicato ai Campionati nazionali. In Italia, le maglie tricolori saranno assegnate a Comano Terme, in Trentino, da giovedì 22 a domenica 25.

