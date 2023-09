Ad una ventina di giorni dalla presentazione ufficiale, prevista per venerdì 13 ottobre durante il Festival dello Sport di Trento, comincia a delinearsi il percorso che RCS Sport sta disegnando per il Giro d'Italia 2024. La corsa rosa è in programma dal 4 al 26 maggio ed è ormai certo che scatterà dal Piemonte per concludersi a Roma. Il via dovrebbe essere da Venaria Reale, come nell'edizione del 2011, quando la corsa scattò con una cronosquadre vinta dalla HTC Highroad e con Marco Pinotti in maglia rosa. Non è ancora chiaro, però, se il format scelto per questa partenza sarà ancora contro il tempo, più probabilmente individuale, o con una tappa in linea disegnata per dare una chance ai velocisti di conquistare la prima maglia rosa.

Arrivo ad Oropa nella seconda tappa

La grande novità emersa negli ultimi giorni sul percorso del Giro d'Italia 2024 è l'inserimento di un vero e duro arrivo in salita già al secondo giorno di corsa, domenica 5 maggio. Il Giro potrebbe proporre in questa giornata l'arrivo al Santuario di Oropa, salita impegnativa e legata a doppio filo ad uno degli episodi più conosciuti della storia di Marco Pantani. Nel Giro del 1999, all'inizio di questa salita, il Pirata fu fermato da un salto di catena e cominciò poi una lunga ed entusiasmante rimonta in cui sorpassò una cinquantina di corridori per andare a vincere alla sua maniera, tutto solo. Oropa è stata arrivo di tappa per l'ultima volta nel Giro d'Italia del 2017, quando a vincere fu Tom Dumoulin in maglia rosa.

La terza tapa sarà ancora in Piemonte e coinvolgerà Novara, come sede di partenza o di arrivo. L'avventura piemontese si chiuderà con il via della quarta tappa, che arriverà in Liguria. Per il traguardo è ancora in gioco un ballottaggio tra Andora e Savona. Andora non ha mai ospitato un arrivo del Giro d'Italia, mentre a Savona si è conclusa una tappa del 2014, vinta grazie ad una fuga da lontano di Michael Rogers.

Giro d'Italia, il ritorno a Lucca dopo quasi quarant'anni

Il giorno dopo, l'8 maggio, il Giro d'Italia ripartirà per la quinta tappa da Genova per prendere la direzione della Toscana. L'arrivo di questa frazione è previsto a Lucca. Il Giro manca dalla città toscana da molti anni. L'ultimo arrivo è datato 1985, quando la corsa rosa si concluse con una cronometro da Lido di Camaiore a Lucca, vinta da Francesco Moser.

Nel 1984, invece, Lucca ospitò il via del Giro d'Italia con una cronosquadre con arrivo a Pietrasanta. A vincere fu la Renault Elf di Laurent Fignon davanti alla Inoxpran di Roberto Visentini e Giovanni Battaglin.

Per la conclusione del Giro d'Italia 2024 è invece confermato il finale di Roma già visto nello scorso maggio con la volata di Cavendish.