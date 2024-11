Anche se la ripresa dell'attività agonistica è lontana ancora un paio di mesi e la stagione dei grandi giri scatterà solo a primavera inoltrata, gli appassionati di ciclismo aspettano già un nuovo capitolo dell'appassionante sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I due campioni hanno monopolizzato le ultime quattro edizioni del Tour de France, occupando sempre il primo e secondo gradino del podio al termine di duelli stellari. Dopo le due vittorie del danese tra il 2022 e il 2023, Pogacar ha ribaltato la situazione nello scorso luglio con una dimostrazione di superiorità schiacciante.

Vingegaard è stato certamente condizionato dall'incidente avvenuto in aprile al Giro dei Paesi Baschi, ma il livello raggiunto dallo sloveno richiederà al team Visma Lease a Bike uno sforzo enorme per riportare la sfida in equilibrio. Il coach di Vingegaard, Tim Heemskerk, ha dichiarato a Velo che il suo campione dovrà fare un salto di qualità complessivo per poter battere Pogacar, ma che la preparazione è resa difficoltosa dalla volontà di rimanere ad allenarsi in Danimarca, vicino alla famiglia.

'Un cambiamento all'inizio della sua stagione'

Tim Heemskerk, coach della Visma che segue Vingegaard, ha raccontato che il campione danese non vuole spostarsi dal suo paese natale per stabilirsi in luoghi dove trovare condizioni più favorevoli, come invece hanno fatto tanti altri big del Ciclismo.

Sono infatti molti i corridori che si sono spostati sulle coste spagnole o ad Andorra, così come in altri luoghi in cui trovare clima mite ed avere l'opportunità di andare in alta quota.

"Abbiamo visto che Jonas dà la priorità alla famiglia e lo rispettiamo" ha dichiarato Heemskerk a Velo. La Visma sta quindi cercando delle soluzioni per ottimizzare la vita e gli allenamenti di Vingegaard e riportarlo al livello di Pogacar, ma il puzzle è tutt'altro che semplice da risolvere.

"Dobbiamo vedere se possiamo organizzarlo in modo che abbia la sua famiglia, il nuovo bambino, ma possa comunque ottenere di più dall'allenamento. La Danimarca non è un posto adatto ad allenarsi in vista del Tour de France. Jonas ha bisogno di essere felice e di stare con la famiglia, ma ha anche bisogno dell'ambiente giusto per allenarsi.

Dobbiamo gestire con attenzione quel periodo in cui non è in altitudine a Tignes e in cui non sta correndo. Stiamo valutando un cambiamento all'inizio della sua stagione per aiutarlo in questo" ha dichiarato Heemskerk.

Vingegaard già si allena per il 2025

Fedele alla sua programmazione rigorosa e scientifica, studiata con largo anticipo nei minimi dettagli, la Visma Lease a Bike ha però già iniziato la difficile sfida a Pogacar in vista del 2025. Dopo aver chiuso molto presto la stagione 2024, già in agosto, Jonas Vingegaard ha ripreso ad allenarsi a fine ottobre e la squadra sta lavorando a tutto campo per permettergli di essere ancora più competitivo.

"Pogacar ha alzato l'asticella, ora noi dobbiamo colmare quel distacco.

Con una preparazione adeguata e qualche cambiamento nel suo allenamento e nella sua alimentazione, allora Jonas può vincere di nuovo il Tour" ha dichiarato Heemserk. "Ma non c'è dubbio, dobbiamo fare un passo avanti in tutti gli ambiti per essere in grado di far sì che ciò accada. Abbiamo visto i numeri che Pogacar ed Evenepoel hanno fatto sul Plateau de Beille, ma anche sul San Luca nella seconda tappa del Tour. Pogacar è assolutamente al top in tutti i tipi di sforzo. Dobbiamo impegnarci per raggiungere questo livello" ha commentato Tim Heemskerk.