L'ultima gara stagionale del calendario World Tour del ciclismo professionistico, il Tour de Guangxi, inizia con un episodio che non mancherà di far discutere. La corsa, che torna per la prima volta dopo le tre cancellazioni degli anni scorsi dovute alla pandemia, è in programma dal 12 al 17 ottobre, e vede al via diversi big come Olav Kooij, Arnaud De Lie e Jonathan Milan. La Intermarché si presenterà alla partenza con due corridori in meno. L'estone Madis Mihkels e il belga Gerben Thijssen sono stati sospesi dalla squadra stessa a causa di un post pubblicato sui social ritenuto razzista nei confronti del popolo cinese.

La squadra belga ha confermato l'esclusione di entrambi i corridori e ha annunciato che nei prossimi giorni verranno prese altre misure disciplinari nei loro confronti.

Ciclismo, la Intermarché con cinque corridori al Tour de Guangxi

Tutto è nato a causa di una storia che ritrae il giovane corridore estone Madis Mihkels, girato e pubblicato sulla sua pagina Instagram da Gerben Thijssen. Nel video Mihkels mima gli occhi a mandorla, un gesto ritenuto offensivo e razzista nei confronti del popolo della Cina. Il filmato è stato rapidamente cancellato dagli stessi corridori, che evidentemente si sono resi conto del gesto irriverente e del guaio a cui stavano andando incontro. Le immagini, però, hanno fatto rapidamente il giro dei social, sono state catturate e riportate da altri profili e pagine, cosicché la cancellazione di Thijssen e Mihkels non è servita a molto.

La Intermarché ha subito preso posizione sull'episodio. I due corridori sono stati fermati ed esclusi dal Tour de Guangxi. La squadra partirà con soli cinque atleti, visto che è stato impossibile far arrivare altri corridori in Cina in tempo per la partenza.

'Altre misure disciplinari contro Mihkels e Thijssen'

Il team belga ha diffuso una nota per scusarsi e annunciare i primi provvedimenti nei confronti dei due corridori.

"Vorremmo scusarci sinceramente per il comportamento dei nostri corridori Madis Mihkels e Gerben Thijssen e per le immagini che circolano sui social media. Vorremmo scusarci con il popolo cinese, il governo del Guangxi, la Federazione nazionale cinese di Ciclismo e tutte le parti coinvolte nel Tour del Guangxi”, si legge nel comunicato pubblicato dalla Intermarché.

“Il nostro team Intermarché - Circus - Wanty è composto da più di quindici nazionalità. I nostri partner lottano ogni giorno per le pari opportunità per tutti e contro il razzismo. Madis e Gerben non parteciperanno al Tour of Guangxi e prenderemo misure disciplinari per chiudere questo incidente", ha scritto ancora il team belga.

Il Tour de Guangxi partirà giovedì 12 ottobre per concludersi martedì 17. La corsa sarà trasmessa ogni mattina intorno alle 7 da Eurosport.