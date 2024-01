La storica finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non vivrà solamente del prestigio per chi si aggiudicherà il primo Slam del 2024. La stragrande maggioranza dei tifosi del tennista altoatesino non hanno dimenticato lo "sbadiglio" del tennista russo, alle ATP Finals di Torino, dopo aver vinto il primo set per 6-0. Una partita che Medvedev ha rischiato poi di perdere perché l'azzurro si impose nel secondo set salvo poi perdere al tie-break del terzo.

Australian Open, Sinner contro Medvedev: Zverev etichettò il russo come 'uno dei tennisti più scorretti al mondo'

Medvedev non è certo uno dei giocatori più amati e benvoluti per il cosiddetto "fair play". Si è distinto in passato per alcuni atteggiamenti particolarmente irritanti, chiamiamoli anche con il termine più appropriato "antisportivi". Alexander Zverev, al termine di una contestata partita del torneo di Montecarlo del 2023, lo definì come "uno dei giocatori più scorretti al mondo". Tuttavia anche i precedenti tra Sinner e Medvedev includono un episodio certamente non lusinghiero per il tennista russo. Dobbiamo tornare indietro a poco più di due anni fa (era il 18 novembre 2021) quando Sinner affrontò Medvedev in una sfida che non metteva in palio la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals.

Il tennista azzurro era entrato come riserva del torneo in seguito all’infortunio di Matteo Berrettini. Anche nel caso di vittoria contro Medvedev, Sinner non avrebbe potuto accedere alle semifinali. D'altro canto la sfida aveva poco significato anche per Medvedev, che già aveva guadagnato l'accesso alle semifinali.

Lo sbadiglio di Medvedev alle ATP Finals 2021

Il russo inflisse una lezione a Sinner nel primo set, terminato 6-0. L'azzurro reagì nel secondo, vincendolo al tie-break. L'entusiasmo del pubblico e la reazione di Sinner portò Medvedev a sbadigliare in faccia a Jannik nel terzo parziale, un gesto provocatorio per fargli capire come si stesse annoiando.

Medvedev finì poi per vincere (faticosamente) al tie-break del terzo.

Di acqua sotto i ponti da quel 18 novembre 2021 ne è passata. Quel giovane italiano che fece annoiare Medvedev con uno sbadiglio, si ritrova in finale agli Australian Open proprio contro il russo. Tuttavia, anche in caso di vittoria di Sinner in finale, l'azzurro non riuscirebbe comunque a scavalcare il moscovita per il terzo posto dell'ATP Ranking che rappresenterebbe la miglior posizione in assoluto conquistata da un giocatore italiano nella storia del Tennis.

Sei vittorie del russo nei precedenti ma le ultime tre sfide le ha vinte Sinner

Medvedev si sarà pure annoiato nei primi sei confronti, tutti vinti, ma in vista della finale degli Australian Open non potrà fare a meno di ripensare agli ultimi tre match che hanno visto altrettanti successi del tennista azzurro (ATP 500 Pechino e ATP 500 Vienna in finale e semifinale ATP Finals 2023). Forse Medvedev si sarebbe aspettato Djokovic in finale [VIDEO], vedremo se nella calda serata australiana, il russo avrà ancora il tempo (e la voglia) di sbadigliare davanti al suo avversario.