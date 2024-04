Cinque giorni dopo il terribile incidente della Volta Paesi Baschi di ciclismo, Jonas Vingegaard è ancora ricoverato all'ospedale di Vitoria. Il campione danese è uscito tra i più malmessi dalla caduta che ha coinvolto anche Roglic, Evenepoel, Vine, Tesfazion e Crass, riportando diverse fratture alle costole, alla clavicola e uno pneumotorace. Il Ds della Visma Lease a Bike Merijn Zeeman ha aggiornato sulle condizioni del due volte vincitore del Tour de France, ed ha mostrato un comprensibile pessimismo sulle possibilità di recupero in vista della caccia alla terza maglia gialla consecutiva.

"Si trova ancora in ospedale, questo dice abbastanza. Non sta pensando se arriverà al Tour oppure no", ha dichiarato Zeeman.

Zeeman: 'Ogni giorno sta un po' meglio'

Sulle condizioni di Jonas Vingegaard si sono rincorse voci contrastanti nei giorni che hanno seguito l'incidente avvenuto nella quarta tappa della Volta Paesi Baschi. Il giornale spagnolo Marca ha rivelato che il campione danese ha subito un intervento alla clavicola fratturata e un altro al polmone. La squadra non ha confermato queste notizie, mantenendo una comprensibile discrezione sull'evoluzione delle condizioni del suo corridore.

Il Ds Merijn Zeeman ha però dato qualche notizia in un'intervista al giornale belga Het Nieuwsblad.

"Oggi ho ricevuto un aggiornamento dalla moglie di Jonas Vingegaard. Sta relativamente un po' meglio ogni giorno, ma è ancora in ospedale. Questo dice abbastanza", ha dichiarato Zeeman, aggiungendo che sul rientro del corridore non ci sono certezze. "Al momento Jonas non sta pensando se arriverà al Tour oppure no. Andrà al Tour solo se sarà al cento per cento" ha spiegato Zeeman.

Il tecnico olandese ha confermato che in ogni caso non ci sarà il tempo per preparare il Tour con la programmazione studiata in inverno, che prevedeva un ritiro in altura nel mese di maggio e poi il Delfinato a giugno. "La prima parte della sua eventuale preparazione al Tour verrà comunque annullata. Jonas salterà sicuramente il ritiro in quota del 6 maggio sulla Sierra Nevada.

Se andrà al Tour, dovremo farlo attraverso un percorso diverso. Altrimenti dovremo inventare un altro scenario" ha dichiarato Zeeman.

Ciclismo, il 2024 di Vingegaard

Fino al momento dell'incidente nella quarta tappa della Volta Paesi Baschi, la stagione di Ciclismo di Jonas Vingegaard era stata entusiasmante. Il campione danese ha esordito a fine febbraio O Gran Camino, facendo bottino pieno con con tre vittorie di tappa e la classifica generale. Anche alla Tirreno Adriatico ha continuato il percorso netto vincendo le due tappe di montagna e la classifica.

Con la Volta Paesi Baschi, Vingegaard avrebbe concluso la sua prima parte di stagione, mentre la seconda sarebbe iniziata con il Delfinato in giugno, per poi essere al 100% per il grande obiettivo del Tour de France.