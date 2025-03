Questo giovedì 13 marzo si conclude il programma dei quarti di finale della CEV Champions League di Pallavolo femminile.

L’ultima partita è in programma alle ore 16 italiane, con Numia Vero Volley Milano che affronta in trasferta l’Eczacibasi Dynavit Istanbul sul campo del Burhan Felek Voleybol Salonu. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su DAZN. In caso di esito favorevole del doppio confronto per Milano, ci sarà un derby tutto italiano nella semifinale di CEV Champions League, visto che il tabellone prevede l’accoppiamento con Conegliano.

Ritorno quarti Champions League: Milano punta alla Final Four

Nella gara di andata dei quarti di finale della CEV Champions League tra la Numia Vero Volley Milano e l’Eczacibasi Dynavit Istanbul, che si è svolta la scorsa settimana all’Allianz Cloud, le padrone di casa hanno ottenuto un netto successo per 3-0. Per questo motivo nella gara di ritorno odierna a Istanbul, alle meneghine basterà vincere due set per ottenere il pass per la Final Four. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, invece, il doppio confronto andrebbe in parità e si dovrebbe disputare il golden set di spareggio per decretare quale tra le due squadre accederebbe alla semifinale.

La formazione guidata da coach Stefano Lavarini ha dominato davanti al proprio pubblico e proverà a ripetersi anche sul difficile campo di Istanbul, per riuscire ad entrare per la seconda volta nella sua storia tra le migliori quattro squadre della massima competizione continentale.

La Numia Vero Volley Milano arriva a questa decisiva sfida europea dover aver vinto Gara 1 dei playoff scudetto della Serie A1 contro Vallefoglia, imponendosi per 3-0 grazie alle grandi giocate di Kurtagic, MVP del match con 11 punti a referto.

Uno nuovo confronto tra Paola Egonu e Tijana Boskovic

Nella sfida odierna tra Numia Vero Volley Milano e Eczacibasi Dynavit Istanbul rivedremo in campo il duello tra le due opposte più forti al mondo: Paola Egonu e Tijana Boskovic.

All’andata il confronto ha visto primeggiare l’azzurra, che si è aggiudicata il premio di MVP del match grazie ai 17 punti a referto, mentre la serba ha realizzato 15 punti. Egonu proverà a ripetersi oggi per confermare la tradizione favorevole, visto anche l’esito vincente del match nelle Olimpiadi di Parigi contro la Serbia.

Già due squadre italiane nella final four

Nella giornata di ieri già due squadre italiane hanno centrato il pass per la Final Four della massima competizione europea, che si svolgerà a Istanbul nelle giornate del 3 e 4 maggio prossimi. Infatti la Savino Del Bene Scandicci ha superato le polacche del PGE Grot Budowlani Lodz, vincendo per 3-0 il ritorno in casa, mentre l’A. Carraro Imoco Conegliano ha battuto le polacche del Developres Rzeszow sempre con il punteggio di 3-0 davanti al proprio pubblico. L’altro match in programma ha visto invece il successo di Vakifbank Istanbul al golden set contro il Fenerbahce.