Si avvicina Gara 2 delle semifinali playoff della SuperLega di pallavolo maschile, che decreteranno le due squadre che si giocheranno lo scudetto. Oggi (sabato 12 aprile) si svolgerà il match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, in programma alle ore 18 presso l’Eurosuole Forum di Civitanova. La partita sarà trasmessa in chiaro, in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). I biancorossi cercheranno di sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ottenere un successo che riporterebbe la serie in parità, dopo la vittoria dei Block Devils in Gara 1.

L’altra semifinale, tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino si svolgerà invece domani alle ore 18:00.

Il risultato di Gara 1 tra Perugia e Civitanova

In Gara 1 delle semifinali tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova, i Block Devils si sono imposti con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-22). La vittoria piena per i padroni di casa non è stata però così semplice come il solo punteggio finale possa far pensare. Infatti il match è stato combattuto punto a punto per lunghi tratti e ha visto lunghissimi scambi per assegnare i set. A fare la differenza è stata una migliore prestazione nei recuperi palla e nelle coperture da parte della squadra guidata da coach Angelo Lorenzetti.

Per quanto riguarda le prestazioni dei giocatori, il titolo di MVP del match è andato a Max Colaci, mentre il top scorer dell’incontro è stato Lagumdzija con 16 punti a referto. Sono andati in doppia cifra anche Plotnytskyi, con 14 punti di cui un ace, Ben Tara e Semeniuk tra i padroni di casa e Nikolov tra gli ospiti.

Il cammino in SuperLega delle due squadre

La Sir Susa Vim Perugia si è presentata ai playoff scudetto dopo aver chiuso la Regular Season della SuperLega al secondo posto in classifica. I Block Devils hanno superato senza intoppi i quarti di finale, vincendo contro Valsa Group Modena in tre gare, tutte con successi pieni (3-1, 0-3, 3-1).

Dall’altra parte invece la Cucine Lube Civitanova aveva chiuso al terzo posto la Regular Season. La formazione guidata da coach Giampaolo Medei ci ha messo un match in più di Perugia per superare i quarti, ovvero quattro gare. Civitanova ha vinto infatti 3-1 la serie contro l’Allianz Milano, venendo sconfitti in Gara 1 al tie-break e poi centrando vittorie piene nei tre successi match (0-3, 3-1, 1-3). In ambito europeo invece la Sir Susa Vim Perugia è approdata alla Final Four della CEV Champions League, superando nei quarti la Mint Vero Volley Monza con due vittorie per 3-1, mentre la Cucine Lube Civitanova è stata sconfitta in finale di Challenge Cup dai polacchi del Bogdanka LUK Lublin.