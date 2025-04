È arrivato il momento delle semifinali playoff per la SuperLega di Pallavolo maschile. Al termine della serie al meglio delle cinque partite, scopriremo quali saranno le due formazioni che si andranno a giocare il titolo dopo una stagione lunga ed emozionante. Il programma di questo weekend si apre sabato con il match tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova.

Poi domenica 6 aprile alle ore 18 ci sarà la sfida tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si svolgerà alla ilT quotidiano Arena. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

Come arrivano Trento e Piacenza in semifinale

L’Itas Trentino si presenta alle semifinali scudetto dopo aver chiuso al comando la Regular Season e aver superato ai quarti playoff Cisterna Volley, con qualche difficoltà in più del previsto. La formazione guidata da coach Fabio Soli ha prevalso in quattro gare, perdendo Gara 2 sul campo di Cisterna e soffrendo a tratti i colpi degli avversari anche negli altri match. Per l’Itas Trentino nello scorso mese è arrivata però la grande delusione nel cammino europeo, vista l’eliminazione in semifinale di Cev Cup contro la formazione turca dello Ziraat Bank Ankara, con una vittoria al tie-break all’andata e poi la sconfitta per 3-1 nel ritorno in Turchia.

Dall’altra parte invece la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha superato senza difficoltà nei quarti Rana Verona, chiudendo la serie in tre gare e conquistando altrettante vittorie piene (1-3, 3-0, 1-3). L’arrivo in panchina del nuovo coach Ljubo Travica ha dato una grande spinta alla squadra, che si è presentata al top della forma per i playoff scudetto.

I biancorossi hanno potuto anche recuperare al meglio in vista della semifinale, non avendo dovuto giocare né Gara 4 né altre partite nelle competizioni europee.

Precedenti ed ex tra Trento e Piacenza

Sono ventitré i precedenti tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con diciassette vittorie a favore di Trento e solo sei per i biancorossi.

In questa stagione ci sono stati due confronti nella Regular Season e il bilancio si è confermato a favore dell’Itas Trentino, che ha vinto entrambe le partite, con il punteggio di 3-1 nell’andata e poi 3-2 nel ritorno in casa.

Per quanto riguarda gli ex in campo, saranno due, entrambi dalla parte della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Si tratta di Gianluca Galassi che ha iniziato la propria carriera in Trentino, vincendo numerosi trofei con la squadra giovanile. L’altro ex è invece Uros Kovacevic, che ha vestito la maglia gialloblù dal 2017 al 2020, vincendo il titolo di MVP nel successo della CEV Cup del 2019.