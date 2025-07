Arriva la fuga nella sesta tappa del Tour de France, che ha regalato un'altra giornata di straordinaria intensità. Su un percorso simile a una Liegi, con arrivo a Vire-Normandie, la corsa è partita a tutta velocità per non fermarsi più, grazie a una fuga da cui è poi emerso di forza Ben Healy. L'irlandese della EF ha attaccato da solo a quaranta chilometri dall'arrivo e ha coronato una vera impresa con il suo primo successo sulle strade del Tour. Tadej Pogačar ha dato inizialmente l'impressione di voler inseguire gli attaccanti per conquistare anche questa tappa, ma ha poi deciso di mollare.

Lo sloveno ha ceduto anche la maglia gialla, che è tornata sulle spalle di Mathieu Van der Poel, protagonista in fuga, ma in grande difficoltà nell'ultima parte di corsa.

Mathieu van der Poel portera demain le maillot jaune pour la 4e fois sur ce Tour de France ! Tadej Pogacar n'a pas vraiment défendu sa tunique mais le Néerlandais, qui avait une bonne marge avant le final, était à bout de force. Ben Healy remonte à la 8e place. #TDF2025 pic.twitter.com/wOW2sFSccx — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 10, 2025

Tour, occasione per la fuga

All'indomani della cronometro che ha portato in giallo Tadej Pogačar, il Tour de France ha proposto una tappa senza salite lunghe, ma con una sequenza di strappi e salitelle per coprire oltre tremila metri di dislivello e condurre all'arrivo di Vire-Normandie.

Come spesso accade nelle giornate favorevoli alle fughe da lontano, la corsa è partita a velocità folli e con tanti corridori molto attivi. Ben Healy e Quinn Simmons si sono mossi per primi e anche Van Aert ha cercato di inserirsi in fuga. La battaglia è durata quasi per metà corsa, finché un gruppetto con Van der Poel, Healy, Simmons, Tejada, Simon Yates, Dunbar, Barta, Storer è riuscito a guadagnare un po' di terreno. La UAE ha inizialmente insistito in testa al gruppo per non lasciare spazio, ma ha poi allentato la presa, permettendo ai fuggitivi di mettere da parte più di quattro minuti.

Van der Poel ha così colto l'occasione per portarsi in posizione di sorpasso a Pogačar in classifica generale e allungare la sua collezione di maglie gialle.

Il fuoriclasse olandese ha speso molte energie per sostenere la fuga nella parte centrale della corsa, e nel finale, caratterizzato da due strappi in doppia cifra di pendenza, ha accusato la fatica.

VDP: 'In giallo per un secondo e probabilmente per un giorno'

La tappa si è decisa presto tra i fuggitivi. A quaranta chilometri dall'arrivo, Ben Healy ha rotto gli indugi attaccando tutto solo. Gli altri fuggitivi hanno trovato una buona collaborazione, ma l'irlandese ha continuato a guadagnare terreno, e la situazione ha di fatto spento le velleità degli inseguitori. Simmons e Storer hanno provato a contrattaccare, ma Healy si è rivelato più forte e ormai imprendibile. L'irlandese ha così coronato la sua impresa solitaria sul traguardo di Vire-Normandie, con la stessa condotta tattica del suo successo al Giro d'Italia 2023.

Simmons ha poi superato Storer per la seconda piazza, mentre Van der Poel si è visto staccare da tutti i compagni d'avventura e ha concluso la tappa in piena sofferenza.

Visma e UAE si sono confrontate sui due strappi finali per portare davanti Vingegaard e Pogačar, ma con la vittoria di tappa ormai andata non ci sono stati dei veri e propri scatti. Sul traguardo, Pogačar è sfilato davanti al danese e a Jorgenson e a conti fatti ha ceduto la maglia gialla a Van der Poel per un solo secondo.

In classifica VDP ha 1'' su Pogačar, 43'' su Evenepoel, mentre Vingegaard è a 1'14''.

"Ho preso la maglia gialla per un secondo e probabilmente per un solo giorno, ma sono felice", ha dichiarato Van der Poel nel dopo corsa. "Oggi non avevo delle grandi gambe, con il caldo ero al limite. Se domani Pogačar e Vingegaard vanno a fondo per me sarà difficile tenere la maglia gialla", ha concluso VDP.