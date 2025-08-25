Il primo arrivo in salita della Vuelta Espana di ciclismo 2025, quello che ieri domenica 24 agosto ha portato al traguardo di Limone Piemonte, ha trovato un buon João Almeida. Nonostante il periodo di stop per la caduta e il ritiro al Tour de France, il portoghese della UAE ha risposto brillantemente in un finale poco selettivo e più adatto a corridori molto esplosivi. La tappa è stata vinta da Jonas Vingegaard, che ha indossato anche la maglia rossa di leader della generale, ma Almeida, che in molti considerano come il più credibile rivale del danese, ha concluso con un convincente quinto posto, a due soli secondi dal vincitore.

Almeida ha parlato di una giornata "dura e con gente nervosa", e ha subito una sanzione insieme ad altri cinque corridori.

Almeida: 'Gli altri erano più forti'

Al termine della seconda tappa della Vuelta Espana, la giuria ha comminato ben dodici sanzioni, divise tra corridori e direttori sportivi. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG), Marcel Camprubí (Q36.5), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Lukas Nerurkar (EF education - EasyPost) e Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale) sono stati multati di 200 franchi svizzeri per aver modificato i propri numeri di gara.

Anche i rispettivi direttori sportivi dei corridori hanno ricevuto una sanzione per l'analogo motivo, ma di solo 100 franchi sivzzeri.

La corsa si è svolta in un clima da autunno inoltrato, con una pioggia a tratti battente che ha provocato diversi incidenti. Nonostante la sanzione, Almeida ha potuto archiviare la tappa con un buon bilancio, avendo evitato le cadute in una giornata potenzialmente molto pericolosa per gli uomini di alta classifica. "È stata una giornata dura e un po' caotica, con delle cadute e gente molto nervosa" ha commentato Almeida. "Ma siamo riusciti a stare davanti in una buona posizione e poi alla fine abbiamo dato tutto quello che avevamo" ha continuato il portoghese della UAE, che ha accettato di buon grado il suo quinto posto. "Gli altri erano più forti" ha commentato João Almeida.

'Abbiamo concluso sani e salvi'

Il corridore portoghese, che nei pronostici della vigilia di questa Vuelta Espana è considerato il secondo favorito dietro a Vingegaard, si è detto soddisfatto soprattutto per aver superato questa tappa senza problemi e perdite di tempo. "Un giorno in meno in cui si poteva perdere la Vuelta. Siamo riusciti a concludere sani e salvi" ha dichiarato Almeida.

Il corridore della UAE si è mostrato molto fiducioso e determinato per il prosieguo della corsa, e sta dimostrando di essersi lasciato alle spalle l'incidente che lo ha estromesso dal Tour. "È bello tornare alla Vuelta e correre. I primi giorni sono sempre così, uno shock per il corpo. Ma faremo del nostro meglio e cercheremo di continuare a migliorare" ha commentato Almeida.