Per uno strano e un po' surreale intreccio di notizie, la Bulgaria è salita improvvisamente agli onori della cronaca nel mondo del ciclismo professionistico. L'UCI ha annunciato dei provvedimenti contro Evgeniy Gerganov e Daniel Angelov, presidente e vicepresidente della Federciclismo bulgara. I due dirigenti sono stati sospesi e multati per aver commesso delle gravi violazioni etiche nella gestione federale. Quasi contemporaneamente, il ministro del turismo della Bulgaria, Miroslav Borshosh, ha annunciato che il paese ospiterà la partenza del Giro d'Italia 2026.

Il progetto prevede tre tappe in Bulgaria prima del rientro in Italia, proprio come avvenuto quest'anno in Albania.

Conflitti di interessi e intimidazioni nella Federciclismo bulgara

Con un comunicato diffuso sul suo sito ufficiale, l'UCI ha confermato i provvedimenti presi nei confronti dei massimi dirigenti del ciclismo bulgaro. Il caso è partito dalle segnalazioni arrivate alla Commissione Etica dell'UCI. Da qui è stata avviata un'indagine che ha portato alla luce una governance diretta a garantire gli interessi personali del presidente della Federciclismo bulgara Evgeniy Gerganov e del suo vice Daniel Angelov, anche con sistemi intimidatori.

I due sono stati ritenuti colpevoli di svariate violazioni, sono stati sospesi e multati.

Gerganov e Angelov avrebbero abusato del loro potere per consolidare il controllo personale sulla Federciclismo, attuando ritorsioni contro gli oppositori. Inoltre sono stati ritenuti colpevoli di conflitto di interesse, per aver preso svariate decisioni in cui erano in ballo degli interessi personali, e di violazioni delle disposizioni relative alla tutela dell'integrità fisica e mentale. Gerganov e Angelov non hanno adottato misure necessarie a impedire i casi di aggressione verbale e di intimidazioni nei confronti di membri della comunità ciclistica in cui sono stati coinvolti funzionari della Federazione bulgara, tra cui lo stesso Angelov.

Infine è stato accertato che Angelov ha contribuito a falsare alcune gare, con modifiche irregolari alle liste di partenza e aiuti nei cronometraggi ad alcuni atleti.

Entrambi i dirigenti sono stati squalificati per due anni. A Gerganov è stata comminata una multa di 10.000 franchi svizzera, a Angelov di 5.000 franchi svizzeri.

Giro, dopo l'Albania tocca alla Bulgaria

A poche ore di distanza dal comunicato dell'UCI sulle sanzioni ai dirigenti della federazione bulgara, il paese è tornato a far parlare di sè nel mondo del ciclismo per il soprendente annuncio della partenza del Giro d'Italia 2026. La Bulgaria ha una scarsissima tradizione nel ciclismo, e questo intreccio di notizie un po' surreale ha provocato curiosità e stupore.

In una conferenza stampa tenuta a Sofia, il ministro del Turismo bulgaro Miroslav Borshosh ha confermato che la prossima edizione del Giro d'Italia partirà dalla Bulgaria, con le canoniche tre tappe di ogni partenza dall'estero dei grandi giri.

"Il Giro d'Italia colloca il nostro Paese sulla mappa del turismo europeo e mondiale. Rende il nostro paese riconoscibile come destinazione. Questo avrà enormi benefici per l'immagine del nostro Paese", ha dichiarato Borshosh. "Annunceremo date e percorsi in seguito", ha aggiunto il ministro.