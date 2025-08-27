La nazionale italiana è approdata agli ottavi dei Campionati del Mondo Under 21 maschili di pallavolo. La squadra guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza è stata protagonista di una fase a gironi perfetta nella rassegna iridata giovanile in corso di svolgimento a Jiangmen, in Cina. Gli azzurrini hanno infatti vinto tutte e cinque le partite disputate, chiudendo al primo posto in classifica la Pool D. L’Italia ha superato in successione Indonesia, Ucraina, Francia, Tunisia e Argentina, tutte con vittorie piene. Inoltre su cinque match gli azzurrini hanno subito un solo set dagli avversari, nel 3-1 contro i campioni d'europa della Francia.

Ora per l’Italia inizia il percorso del tabellone ad eliminazione diretta, a partire dal match degli ottavi di finale contro la Corea del Sud, in programma oggi (mercoledì 27 agosto) alle ore 14.00 italiane. Gli azzurrini, vista la vittoria nel girone, hanno potuto beneficiare di un sorteggio sulla carta agevole, affrontando la quarta squadra classificata delle Pool B. In caso di vittoria, l’Italia affronterebbe nei quarti Cuba, che ha sconfitto l’Egitto con il punteggio di 3-0.

Italia-Corea del Sud in diretta streaming

Sulla carta l’Italia partirà come favorita contro la Corea del Sud, che in questi Campionati del Mondo Under 21 ha collezionato tre sconfitte e due vittorie. La nazionale sudcoreana ha superato all’esordio 3-2 il Canada, poi ha perso 0-3 contro la Polonia e 2-3 contro l’Iran, successivamente ha battuto 3-1 Porto Rico e infine ha chiuso con una sconfitta per 1-3 contro il Kazakistan.

Un cammino quindi con qualche prestazione positiva, ma anche diverse negative. La Corea del Sud è alla sua quattordicesima partecipazione ai Mondiali e lo scorso anno ha ottenuto l’argento ai Campionati Asiatici di categoria, perdendo la finale contro l’Iran. Se gli azzurrini resteranno concentrati e continueranno a giocare come nei match precedenti, dovrebbero riuscire a passare il turno senza troppe difficoltà. Il match tra Italia e Corea del Sud sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

Gli azzurrini a disposizione di Vincenzo Fanizza

Sono dodici i giocatori a disposizione di ciascun nazionale in questa edizione dei Campionati del Mondo Under 21, che è riservata agli atleti nati dopo il 1° gennaio 2005.

La squadra azzurra è stata formata dopo una serie di collegiali che hanno dato modo al tecnico Vincenzo Fanizza di selezionare i seguenti giocatori. Palleggiatori: Gabriele Mariani, Giacomo Selleri. Schiacciatori: Marco Fedrici; Lorenzo Magliano, Manuel Hristov Zlatanov, Andrea Giani. Centrali: Pardo Mati, Gioele Adeola Taiwo, Marco Valbusa. Opposti: Tommaso Barotto, Diego Frascio. Libero: Luca Loreti.