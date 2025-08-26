Dopo il colpo di Gaudu nella tappa di ieri a Ceres, arriva un'altra mezza sorpresa alla Vuelta Espana di ciclismo. Sul traguardo di Voiron è stato il britannico Ben Turner a conquistare il successo davanti allo sprinter più forte del gruppo, Jasper Philipsen, mentre Mads Pedersen ha inanellato un'altra delusione concludendo solo sesto. La corsa è stata molto tranquilla per poi scatenarsi in una battaglia totale in vista dello sprint. La Alpecin si è ben organizzata per Philipsen, ma ha gestito il finale in modo un po' strano e alla fine è stato Turner ad esultare.

Jonas Vingegaard ha perso la sua maglia rossa in virtù della somma dei piazzamenti. Gaudu, partito a pari tempo con il danese, ha concuso la tappa molto più avanti in gruppo ed è così diventato il nuovo leader della corsa.

Vuelta, corsa tranquilla su Monginevro e Lautaret

Chiusa la tre giorni interamente in territorio italiano, la Vuelta Espana ha iniziato ad avvicinarsi alla penisola iberica passando dalla Francia. La quarta tappa, da Susa a Voiron, ha attraversato le Alpi salendo al Monginevro e al Lautaret nella fase iniziale, per poi svolgersi nel fondovalle fino al traguardo. La corsa è andata via senza grossi sussulti. Le salite sono state affrontate in maniera regolare, uno scenario che ha permesso ai velocisti di rimanere in gruppo e indirizzare la corsa verso lo sprint generale.

Nelle fasi iniziali sono andati in fuga Vervaeke, Quinn, Nicolau, Bonneu e Aparicio. Il quintetto è stato raggiunto già a metà corsa, quindi sono stati prima Sinuhé Fernández e quindi Bruno Armirail a portarsi al comando per qualche chilometro. Il gruppo, sotto la spinta della Lidl Trek di Pedersen e della Alpecin di Philipsen, ha gestito facilmente la tappa, anche se il finale è stato particolarmente intenso e non ha consentito ai team di guidare al meglio i rispettivi velocisti.

Doppio podio Alpecin, ma vince Turner

Il percorso con tanti spartitraffico, strettoie e rotonde ha creato pericoli e messo in difficoltà l'organizzazione delle squadre. Pedersen si è ritrovato molto indietro ed ha potuto lottare solo per un buon piazzamento, mentre Philipsen non è riuscito a gestire bene il finale.

Il belga è rimasto a lungo dietro al compagno Planckaert, è sembrato indeciso sulla traiettoria da prendere per sprintare, e si è fatto anticipare da Ben Turner, che ha esploso una bella volata nelle ultime centinaia di metri in leggera salita.

Turner è andato a vincere, con Philipsen secondo davanti proprio a Planckaert, un risultato che sembra confermare la non perfetta organizzazione in casa Alpecin.

Encore sur le Renewi Tour jeudi dernier, Ben Turner (Ineos Grenadiers) a été envoyé sur #LaVuelta25 pour remplacer au dernier moment Lucas Hamilton, malade.



1re victoire en Grand Tour pour le Britannique (26 ans) devant Philipsen et Planckaert, les Alpecin-Deceuninck. pic.twitter.com/sAMrBZpFpF — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 26, 2025

Nonostante l'arrivo a gruppo compatto, si è consumato un passaggio di consegne in testa alla classifica generale della Vuelta.

Vingegaard e Gaudu erano partiti a pari tempo, con la maglia rossa al danese in virtù della somma dei piazzamenti. La situazione si è capovolta, visto che il francese ha tagliato il traguardo molto più avanti di Vingegaard.

La nuova classifica vede ora Gaudu in maglia rossa, con Vingegaard a pari tempo, e Ciccone a 8''. Dopo la tappa i corridori inizieranno un lungo trasferimento verso la Spagna, dove domani è in programma una cronosquadre.