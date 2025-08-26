Mentre mancano ancora quasi due mesi alla fine della stagione 2025 del ciclismo professionistico, le squadre stanno già pianificando quello che potrà accadere nel 2026. Il ciclomercato ha già definito i colpi principali e sistemato molte caselle. Particolarmente avanti nel lavoro di costruzione dell'organico per la prossima stagione è la Visma - Lease a Bike. La squadra olandese ha già sotto contratto ben 29 corridori, ed ha quindi un solo posto ancora disponibile per completare il roster e arrivare al tetto massimo di 30 consentito dal regolamento del ciclismo pro.

La nuova Visma cambierà molto, rinunciando al suo velocista principe, Olav Kooij e ad altri big come Benoot e Van Baarle, inserendo sette nuovi corridori tra i quali anche Owain Doull, l'ultimo arrivato.

Visma, addio a Kooij e Benoot

L'organico della Visma - Lease a Bike per il 2026 è praticamente fatto. La squadra olandese ha dovuto rinunciare ad alcuni nomi eccellenti, che hanno ricevuto delle proposte allettanti da altri team. Sempre escluso dallo schieramento per il Tour de France, Olav Kooij cercherà la consacrazione come velocista numero uno del gruppo alla Decathlon, dove sarà seguito da Tiesj Benoot, una colonna della storia recente della Visma. Van Baarle sarà invece il cardine del nuovo progetto della Soudal Quickstep, che dopo l'addio a Evenepoel tornerà a concentrarsi essenzialmente su classiche e sprint.

Se ne andrà anche Attila Valter, uno dei pochi corridori che non è stato pienamente valorizzato dal passaggio alla Visma. L'ungherese è stato ingaggiato dal Team Bahrain. Non saranno confermati neanche McLay, Gloag, Van der Sande e Vermote.

Il posto di velocista di riferimento del team non sarà riempito con un nuovo acquisto, ma con la promozione di Matthew Brennan, rivelazione di questa stagione che avrà un ruolo più centrale nel futuro della Visma. La squadra sarà però ancora fortemente orientata alle corse a tappe, con la leadership di Jonas Vingegaard e i vari Jorgenson, Kuss, Simon Yates che andranno a comporre la solita corazzata per grandi giri e corse di una settimana. La Visma punterà forte anche sui talenti della nuova generazione, soprattutto Nordhagen e Uijtdebroeks, mentre nelle classiche, oltre al solito Van Aert, sarà da seguire l'evoluzione del già citato Brennan.

Arrivano anche Piganzoli e Fiorelli

I nuovi corridori della Visma - Lease a Bike 2026 sono al momento 7. Si tratta soprattutto di uomini d'appoggio. L'ultimo è Owain Doull, britannico proveniente dalla EF che vanta anche una prestigiosa carriera in pista. Oltre a lui, per essere d'aiuto nelle classiche ci saranno anche Timo Kielich, Tim Rex e Filippo Fiorelli, che a 31 anni ha la grande opportunità di debuttare in un team World Tour. Gli ultimi innesti riguardano Bruno Armirail, ottimo passista francese, Davide Piganzoli, che può proporsi come gregario di qualità per i grandi giri, e il giovane Pietro Mattio, promosso dal vivaio interno.

I 29 corridori della Visma - Lease a Bike per il 2026