La Vuelta Espana, ultimo grande giro della stagione del ciclismo professionistico, sta vivendo la sua terza e conclusiva settimana. La corsa era partita con tante aspettative per il ciclismo italiano, che fin qui ha invece raccolto un bilancio piuttosto magro. Dopo sedici giornate di corsa, i corridori italiani non hanno vinto nessuna tappa e hanno visto svanire le ambizioni di podio in classifica generale di Antonio Tiberi e Giulio Ciccone.

Le uniche note interessanti sono arrivate da Giulio Pellizzari, che occupa il sesto posto in classifica generale e indossa la maglia bianca di miglior giovane.

Parlando ai microfoni di Bicisport, l'ex campione Claudio Chiappucci ha analizzato la Vuelta dei corridori italiani più attesi. Chiappucci ha consigliato a Tiberi di lasciar perdere il suo progetto tutto incentrato sulla classifica generale delle grandi corse a tappe, mentre ha considerato Pellizzari un buon prospetto, ma ancora troppo fragile.

'Pellizzari deve lavorare sulle cronometro'

Alla sua prima stagione nel grande ciclismo World Tour, a soli 21 anni, Giulio Pellizzari ha fatto vedere un buon salto di qualità rispetto agli esordi in maglia VF Bardiani. Lo scalatore della RedBull Bora è stato protagonista di un bel Giro d'Italia, in cui ha preso in corsa il posto di leader lasciato vuoto dal ritirato Roglic, concludendo al sesto posto con un'ultima settimana in forte crescita.

Nella seconda parte di stagione, Pellizzari si sta confermando con un bel quarto posto alla Vuelta Burgos e il sesto che occupa alla Vuelta Espana dopo le prime sedici tappe.

Claudio Chiappucci ha visto un Pellizzari ancora da work in progress in questa stagione. "Lo vedo ancora fragile, è al primo anno in una squadra importante, fa degli errori, ma sono errori giusti" ha analizzato l'ex corridore varesino. "Deve lavorare sulle cronometro. Anche se oggi sono meno di una volta fanno ancora la differenza. E poi nella gestione della gara, a volte fa delle azioni mettendosi davanti e non si capisce perchè lo fa" ha commentato Chiappucci.

'Tiberi deve prendere aria, fare fatica'

La Vuelta Espana di Antonio Tiberi ha invece un bilancio del tutto negativo al momento.

Il corridore del Team Bahrain aveva annunciato di puntare deciso al podio finale, ma non è mai stato competitivo in salita ed è uscito presto dai piani alti della classifica generale. Dopo aver mancato l'obiettivo del Giro d'Italia, questo nuovo flop e una condotta di gara troppo anonima hanno portato Chiappucci a dare un giudizio perentorio sul futuro di Tiberi.

"Probabilmente dovrà abbandonare l'idea di fare classifica nei grandi giri", ha commentato l'ex corridore, che si è detto preoccupato per la scarsa combattività di Tiberi. "Pur essendo fuori classifica non si inserisce neanche nelle fughe, per lui dovrebbe essere più facile ora, come fanno per esempio Ayuso e Vine. Deve prendere aria, fare fatica", ha commentato Chiappucci.