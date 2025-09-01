Giulio Ciccone ha vissuto una prima settimana di Vuelta Espana di ciclismo da protagonista, ma senza riuscire a centrare quella vittoria di tappa che è tra i suoi obiettivi principali. Dopo aver sfiorato il successo a Limone Piemonte, battuto per un soffio da Jonas Vingegaard, il corridore della Lidl Trek ha puntato al risultato pieno anche nella tappa che ieri ha portato la corsa a Valdezcaray. Sulla salita finale, Ciccone è stato l'unico a rispondere prontamente all'attacco sferrato da Vingegaard, ma è rimasto poi staccato e ha finito per pagare lo sforzo troppo intenso.

Nel dopo corsa, Ciccone ha spiegato di aver forse esagerato nell'insistere a voler rimanere con il campione danese. "Penso di essere andato troppo forte, era semplicemente troppo difficile per me" ha commentato il corridore abruzzese dando appuntamento alle prossime tappe in cui andrà nuovamente a caccia di una vittoria.

Ciccone: 'Troppo difficile per me'

La nona tappa della Vuelta Espana, quella che domenica 31 agosto ha portato all'arrivo in salita di Valdezcaray, si preannunciava come un'occasione molto interessante per Giulio Ciccone. Il gruppo non ha lasciato spazio alla fuga partita nelle fasi iniziali della corsa e le caratteristiche della salita finale non facevano immaginare una selezione particolarmente severa.

Tutto faceva presagire ad uno scontro tra gli uomini di classifica limitato alle ultime centinaia di metri, in cui Ciccone avrebbe potuto far valere le sue doti di scattista.

Invece, un po' a sorpresa, Vingegaard è partito all'attacco fin dalla base della salita, scompaginando i piani e le previsioni. Giulio Ciccone lo ha seguito, ma dopo circa un chilometro ha ceduto al ritmo troppo sostenuto del danese. "Penso di essere andato troppo forte, era semplicemente troppo dificile per me" ha ammesso Ciccone, che poi ha sofferto un po' nella seconda parte della scalata.

L'abruzzese è stato sorpassato dal terzetto comprendente Almeida, Pidcock e Gall, e poi è stato raggiunto da un gruppetto con anche Bernal, Hindley e Pellizzari.

'Le sensazioni erano buone'

Ciccone ha concluso la tappa a 1'46'' da Vingegaard. "Ho davvero dato tutto, ma forse è stato un errore seguire Vingegaard. Forse avrei dovuto tenere il mio ritmo fin dal fondo della salita" ha dichiarato il corridore della Lidl Trek, che terrà conto di questa esperienza per il prosieguo della Vuelta. "La prossima volta forse sceglierò di salire con il mio ritmo" ha commentato Ciccone.

Il coridore della Lidl Trek ha comunque tratto delle buone indicazioni da questa prestazione e resta fiducioso sulla possibilità di riuscire a vincere una tappa. "Le sensazioni erano buone. Avevamo la fiducia per provare qualcosa. È così: a volte funziona, a volte no. Jonas è stato incredibilmente forte.

Ma ci riproveremo, questo è certo" ha promesso Giulio Ciccone.

Dopo le prime nove tappe, Ciccone occupa il sesto posto nella classifica generale della Vuelta Espana a 2'42'' dalla maglia rossa Torsten Traen.