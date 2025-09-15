La Vuelta Espana di ciclismo si è conclusa domenica 14 settembre a Madrid, con un'ultima tappa annullata a causa delle intemperanze dei manifestanti pro Palestina. Pur con un epilogo caotico, la corsa si è chiusa agonisticamente nel segno della Visma e di Jonas Vingegaard, vincitore della classifica generale, ma anche di una UAE a tratti incontenibile, che si è portata via un bottino di ben sette tappe, il secondo posto in classifica e la maglia a pois di Vine. La classifica dei premi guadagnati da corridori e squadre riflette la netta supremazia dimostrata da questi due super team.

La Visma ha messo via quasi 250.000 euro di premi, ma la UAE ha superato la quota di 200.000, mentre tutte le altre sono finite molto lontane. La grande differenza tra i top team e le retrovie del gruppo è testimoniata dai miseri 1.100 euro messi insieme dai corridori della Burgos, fanalino di coda di questa classifica.

Visma e UAE, poi il vuoto

Tutti i risultati della classifica generale, delle singole tappe, delle graduatorie secondarie della Vuelta Espana, così come degli altri grandi giri del ciclismo, prevedono un premio in denaro. Solitamente, le squadre accumulano tutti i premi dei propri corridori e la somma raggiunta a fine corsa viene divisa in parti uguali, lasciando una fetta per il personale.

La Visma ha conquistato la vittoria finale e tre tappe con Jonas Vingegaard, ma anche tanti altri piazzamenti con lo stesso campione danese e con i vari Sepp Kuss e Matteo Jorgenson, tutto finiti nella top ten della classifica generale. Grazie a questi risultati, la squadra olandese ha raggiunto un montepremi di 248.880 euro, un buon bottino ma abbastanza lontano dalle cifre elargite dal Tour de France e dal Giro d'Italia, in cui i top team superano anche il mezzo milione di euro.

La UAE è stata protagonista di una Vuelta pirotecnica, con sette vittorie di tappa, il secondo posto di Almeida nella classifica generale, le vittorie nella classifica a squadre e in quella dei Gpm con Vine. Questa straordinaria serie di risultati ha portato in dote un bottino di 201.220 euro.

Tutte le altre squadre sono staccatissime dalle due corazzate del grande ciclismo. La RedBull Bora di Jai Hindley e Giulio Pellizzari ha chiuso la Vuelta con 67.275 euro di premi, mentre la Lidl Trek della maglia verde Mads Pedersen ha raggiunto la quota di 60.155 euro.

Ciclismo, oltre 200.000 euro per Vingegaard

Tra i singoli corridori è sempre Vingegaard ad aver accumulato il montepremi più alto, precisamente 209.060 euro. Almeida ha messo insieme 85.000 euro di premi, mentre Pidcock e Vine 46.000 a testa.

La classifica dei guadagni delle squadre alla Vuelta Espana: