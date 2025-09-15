Il GP Montreal che ieri, domenica 14 settembre, ha chiuso la trasferta canadese del ciclismo World Tour, ha vissuto l'ennesima giornata di gloria per Tadej Pogačar e la sua incontenibile UAE Emirates. La corsa si è risolta in un arrivo in parata del campione del mondo e del suo scudiero Brandon McNulty. Dopo essere rimasto tutto solo al comando, Pogačar ha atteso il compagno per poi lasciargli la vittoria, un gesto che resterà tra i ricordi più speciali di questa stagione di ciclismo. Nel dopo corsa, il fuoriclasse sloveno ha raccontato di essere arrivato a questo appuntamento con poche certezze e qualche dubbio.

"Ero spaventato dall'idea di andare in Canada" ha dichiarato il campione della UAE, che però ha trovato delle risposte molto negative dalle due corse disputate.

Pogačar: 'Ho detto a Brandon che meritava di vincere'

Dopo il successo centrato da Julian Alaphilippe nel Gp Quebec di venerdì scorso, la trasferta canadese del ciclismo World Tour ha vissuto il suo e ultimo atto con il Gp Montreal. Grazie ad un percorso molto impegnativo, la corsa è stata più selettiva di quella vista in Quebec. L'azione decisiva è partita già ad una quarantina di km dall'arrivo, quando Brandon McNulty ha allungato in compagnia di Quinn Simmons.

Poco più tardi, in un tratto di salita, Tadej Pogačar è entrato personalmente in azione e si è riportato sui due battistrada per poi andarsene tutto solo.

La corsa non si è però conclusa con l'ormai classico assolo del campione del mondo, ma ha avuto un epilogo a sorpresa. McNulty è riuscito a staccare Simmons, e Pogačar ha atteso il compagno per inscenare una vera passerella trionfale a due nell'ultimo giro. All'arrivo, i due corridori della UAE hanno concluso in parata e Pogačar ha lasciato che McNulty, compagno di tante avventure vincenti in questi ultimi anni, passasse per primo sul traguardo.

Nel dopo corsa, Pogačar ha raccontato che la decisione di lasciare la vittoria a McNulty è stata molto semplice. "Ho visto un corridore poco dietro di me, e dall'ammiraglia ho avuto la conferma che Brandon aveva circa venti secondi di distacco", ha dichiarato il campione sloveno.

"Dopodiché, l'ho aspettato su una breve salita e poi abbiamo pedalato insieme. Ho detto a Brandon che meritava di vincere. Abbiamo scambiato solo poche parole. Ci siamo congratulati per la giornata fantastica", ha raccontato Pogačar.

'Non ho completato l'allenamento previsto'

Nonostante questa ennesima esibizione ad effetto, il campione del mondo ha spiegato di essere arrivato in Canada con più dubbi che certezze. "Ero un po' spaventato all'idea di andare in Canada. Sono stato malato tutta la settimana scorsa, non ho potuto completare l'allenamento previsto, quindi non sapevo come sarebbe stata la mia forma fisica qui", ha raccontato Pogačar.

"Le mie gambe non erano al top, ma qui ho acquisito un po' di sicurezza, quindi è stata una buona decisione venire", ha concluso Pogačar, che ora si sposterà in Ruanda per il doppio appuntamento con i Mondiali. Il campione sloveno sarà infatti impegnato sia nella prova a cronometro del 21 settembre che in quella in linea del 28.