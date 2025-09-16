Gli azzurri si apprestano a giocare la seconda partita dei Campionati del Mondo 2025 maschili di pallavolo, che si stanno svolgendo nelle Filippine. Oggi (martedì 16 settembre) alle ore 15.30 italiane, la nazionale italiana affronterà il Belgio, nella sfida valevole come seconda giornata della Pool F, presso la Smart Arena Coliseum di Quezon City. Questa sfida sarà uno scontro diretto per il primo posto nel girone, visto che entrambe le squadre hanno vinto la prima partita e si trovano quindi appaiate a tre punti in classifica. L’Italia ha superato all’esordio l’Algeria per 3-0, lo stesso punteggio con cui il Belgio ha vinto il match contro l’Ucraina, che sarà poi l’ultima avversaria degli azzurri nel gruppo.

Un match quindi già potenzialmente decisivo per i nostri portacolori, che dovranno subito alzare il livello di intensità per poter superare l’avversario. Il match tra Italia e Belgio sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Presentazione del match con il Belgio

L’Italia oggi giocherà contro l’avversario sulla carta più difficile del girone, visto che il Belgio è una squadra in un buon stato di forma, che in questa stagione ha centrato il pass di qualificazione sia per la Volley Nations League che per i Campionati Europei del prossimo anno. La nazionale belga è allenata da un commissario tecnico italiano Emanuele Zanini e si schiererà con diversi giocatori che hanno lasciato il segno nel nostro campionato.

Un fattore che ha sottolineato l’azzurro Fabio Balaso nel presentare la partita ai microfoni della FIPAV: “Con il Belgio sarà una gara molto importante, conosciamo i loro punti di forza, è una squadra molto esperta con ragazzi che hanno giocato da noi in Italia, dovremo affrontarla con la testa giusta”. Gli azzurri non si possono permettere passi falsi e dovranno quindi restare concentrati e lucidi per tutta la partita per poter conquistare una vittoria fondamentale per il girone.

La vittoria all’esordio contro l’Algeria

Gli azzurri hanno rispettato il pronostico nel match d’esordio dei Campionati del Mondo, vincendo nettamente il match contro l’Algeria con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 25-17).

La squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dimostrato la propria superiorità tecnica in campo, contro un avversario che è riuscita comunque a tenere testa agli azzurri soprattutto nel secondo set. Il top scorer della partita è stato Alessandro Michieletto, che ha messo a referto quindici punti. Per l’Italia sono andati in doppia cifra anche Mattia Bottolo e Yuri Romanò, che hanno realizzato rispettivamente tredici e undici punti.