Dopo la deludente prestazione ai Mondiali di mountain bike di metà settembre, Mathieu Van der Poel è uscito dai radar del ciclismo. Stanco, un po' demotivato e non pienamente recuperato dai problemi avuti al Tour de France, il fuoriclasse olandese ha deciso di chiudere subito la sua stagione 2025 e di concedersi un lungo periodo di riposo. VDP è volato negli Stati Uniti, dove ha passato una settimana tra vacanze ed eventi promozionali, quindi è tornato in Belgio. In una lunga intervista con il giornale Het Laatste Nieuws, l'ex campione del mondo di ciclismo ha raccontato di vedere ancora lontano il momento di risalire in sella e cominciare a pensare al futuro.

"Ho fatto un giro lunedì ma probabilmente la bici resterà ferma in garage per un bel po', sento di avere bisogno di riposo" ha raccontato Van der Poel.

'Ho lottato a lungo con la malattia'

La spettacolare stagione di Mathieu Van der Poel ha subito un brusco stop nell'ultima settimana del Tour de France. Dopo aver conquistato Sanremo e Roubaix in primavera ed aver vissuto due settimane di Tour esaltanti, il campione della Alpecin si è dovuto fermare a causa di una polmonite che inizialmente non sembrava così grave come invece si è rivelata successivamente.

"Ho lottato a lungo con questa malattia, in parte perché, da atleta di alto livello, vuoi tornare in bici il più velocemente possibile invece di riposarti di più" ha raccontato Van der Poel, che ha finito per pagare le conseguenze di questo tentativo di riprendere subito a correre.

"Questo ha avuto un impatto ulteriore. Ormai conosco abbastanza bene il mio corpo e sentivo che non era in grado di gestire il carico che avrebbe dovuto. Poi ho cercato di trarre il meglio da questa situazione, sperando che non fosse troppo grave, ma non è stato così. Avevo bisogno di riposo, sia mentalmente che fisicamente" ha dichiarato VDP.

'Ho saltato più allenamenti del dovuto'

Il campione olandese è tornato a correre in agosto al Renewi Tour, e poi ha spostato la sua attenzione sui Mondiali di mountain bike, obiettivo a cui tiene particolarmente per aggiungere anche questo titolo a quelli del ciclismo su strada, del ciclocross e del gravel. Van der Poel ha però spiegato di aver avuto difficoltà a trovare le motivazioni giuste per affrontare il finale di stagione.

"Non c'erano molte corse per me tra agosto e settembre, ho aggiunto il Renewi Tour, ma per il resto non ho trovato molte motivazioni. Di solito mi alleno sempre un po' più del dovuto, ma questa volta è successo il contrario. Ho saltato più allenamenti del dovuto, e questo non è mai un buon segno per me... Mi è successo parecchie volte, ma questa volta era quasi la fine della stagione, e allora lo vivi ancora più intensamente. Avevo un disperato bisogno di un po' di riposo" ha raccontato Van der Poel.

Il campione ha spiegato che la vacanza negli Stati Uniti non è bastata a ricaricare le batterie fisiche e mentali. "Sono andato in bicicletta una volta in America per un evento sociale. È stata una grande delusione.

Sono anche andato a fare un giro lunedì, ma probabilmente la bici rimarrà ferma in garage per un bel po'. Sento di aver bisogno di un po' di riposo. Non ho voglia di pedalare, ma potrebbe anche essere dovuto al tempo uggioso del Belgio" ha dichiarato Van der Poel, che ha comunque anticipato di voler partecipare ad una parte della stagione del ciclocross.