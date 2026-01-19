L’Italia del karate è pronta per la prima tappa della Premier League 2026, in programma a Istanbul dal 23 al 25 gennaio. La squadra azzurra, composta da 36 atleti, sarà guidata nel kata da Alessio Ghinami, affiancato da Terryana D’Onofrio, mentre nel kumite spiccano nomi come Angelo Crescenzo, Clio Ferracuti, Erminia Perfetto, Michele Martina, Asia Gus e Daniele De Vivo.

La squadra e gli obiettivi

La selezione italiana comprende otto specialisti del kata e ventotto del kumite, impegnati nelle diverse categorie di peso e discipline. Tra i leader del gruppo spiccano Alessio Ghinami e Terryana D’Onofrio nel kata, mentre nel kumite si distinguono Angelo Crescenzo, Clio Ferracuti, Erminia Perfetto, Michele Martina, Asia Gus e Daniele De Vivo.

L'obiettivo è ottenere risultati di rilievo e raccogliere punti utili per i ranking mondiali, dopo i recenti Mondiali del Cairo, conclusi a novembre 2025.

Il contesto internazionale

La tappa di Istanbul segna l’inizio del circuito Premier League 2026, che include anche una tappa italiana a Roma a metà marzo e un’altra a Rabat, in Marocco, a giugno. L’evento turco segue l’esordio della Serie A internazionale di Tblisi e anticipa un anno ricco di appuntamenti per il karate mondiale. Il circuito Karate1 Premier League, organizzato dalla World Karate Federation, è il principale circuito internazionale della disciplina, con tappe di alto livello e partecipazione globale. Il calendario 2026 prevede, dopo Istanbul (23-25 gennaio), Roma (13-15 marzo) e Rabat (12-14 giugno).