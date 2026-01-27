Il tecnico del Monaco, Sébastien Pocognoli, ha presentato la sfida di Champions League contro la Juventus con un invito alla coesione e alla determinazione. “Dobbiamo restare uniti, vogliamo sfruttare le occasioni da gol per mettere in difficoltà la Juve: loro sono in fiducia, lo abbiamo visto nella gara contro il Napoli”, ha dichiarato l’allenatore italo‑belga, sottolineando la solidità dei bianconeri.

Rispetto per Spalletti e partita speciale

Pocognoli ha definito l’incontro “sempre speciale” quando si affronta una squadra italiana, aggiungendo: “Ho tanto rispetto per Spalletti: è una fonte d’ispirazione, spero che ne venga fuori una bella partita”.

Le sue parole evidenziano l’ammirazione per l’allenatore avversario e la volontà di offrire una prestazione di livello.

Pogba assente, ma al lavoro

Tra i protagonisti attesi c’era Paul Pogba, grande ex della partita, ma Pocognoli ha chiarito: “Ma non ci sarà – annuncia Pocognoli – e non parlo della sua assenza, ma posso solo aggiungere che sta lavorando duramente”. Una conferma che il centrocampista non sarà disponibile per la sfida, pur restando parte del progetto tecnico.

Contesto e stato d’animo del Monaco

Il Monaco arriva alla partita in un momento delicato. La squadra ha subito una pesante sconfitta per 6‑1 contro il Real Madrid e attraversa una crisi di risultati in campionato, con sette sconfitte e due pareggi nelle ultime nove gare, la peggior serie negativa della sua storia in Ligue 1.

La posizione di Pocognoli è considerata a rischio, e la sfida contro la Juventus assume un valore cruciale per il suo futuro. “Loro hanno tanta fiducia, ma questa partita può darci lo shock per cambiare la stagione”, ha aggiunto il tecnico, consapevole dell’importanza dell’incontro per invertire la rotta.