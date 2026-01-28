Il Setterosa torna in acqua a Funchal per l’ultimo impegno della prima fase degli Europei di pallanuoto femminile. L’Italia affronta la Turchia con l’obiettivo di vincere e consolidare gli automatismi in vista della seconda fase, sfruttando l’occasione per rifinire la condizione atletica.

Il contesto e le premesse

La partita contro la Turchia rappresenta l’ultimo banco di prova prima degli incontri decisivi contro Grecia e Francia, che determineranno la qualificazione alle semifinali. Nelle prime due uscite del torneo, l’Italia ha mostrato una notevole pericolosità offensiva quando ha potuto puntare su velocità e profondità.

La tenuta difensiva è apparsa in netto miglioramento, come dimostrato nel 17-6 inflitto alla Serbia. Tuttavia, nel quarto tempo di quella gara, con il risultato ormai acquisito, si è registrato un calo di tensione che ha richiesto un richiamo puntuale da parte del ct Carlo Silipo.

Obiettivi e prospettive

L’incrocio con la Turchia è visto come un’opportunità per affinare i meccanismi di gioco e prepararsi al meglio per gli impegni più impegnativi che seguiranno. Il Setterosa punta a chiudere la prima fase con una prestazione convincente, in modo da entrare nella seconda fase con slancio e fiducia.

Calendario e contesto della competizione

Gli Europei di pallanuoto femminile si stanno svolgendo a Funchal.

L’Italia è inserita nel girone C insieme a Croazia, Serbia e Turchia. Dopo la vittoria contro la Croazia e il successo netto sulla Serbia, il match contro la Turchia chiude il girone. Le prime due classificate accederanno alla seconda fase, dove affronteranno Grecia e Francia in un nuovo raggruppamento che determinerà le semifinaliste.