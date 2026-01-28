Sette partite disputate nella notte NBA hanno visto le squadre di vertice imporsi con autorità. I Detroit Pistons espugnano il campo dei Denver Nuggets per 109‑107, grazie a una doppia doppia di Cade Cunningham (22 punti e 11 assist) e ai 22 punti di Tobias Harris. Per Denver, ancora priva di Jokic, il migliore è stato Jamal Murray con 24 punti e 10 assist.

Gli Oklahoma City Thunder, primi nella Western Conference, superano in casa i New Orleans Pelicans per 104‑95, con un terzo quarto decisivo. Shai Gilgeous‑Alexander ha segnato 29 punti e Chet Holmgren ha aggiunto una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi.

Zion Williamson, con 21 punti e 11 rimbalzi, non è stato sufficiente per i Pelicans.

Philadelphia e New York non deludono

I Philadelphia 76ers si impongono 139‑122 sui Milwaukee Bucks, privi di Giannis Antetokounmpo. Paul George ha realizzato 32 punti, Joel Embiid ne ha aggiunti 29 e Tyrese Maxey ha chiuso con 22.

I New York Knicks ottengono una vittoria agevole contro i Sacramento Kings per 103‑87, trascinati dai 28 punti di Jalen Brunson.

Altri risultati della notte

I Los Angeles Clippers vincono in trasferta contro gli Utah Jazz per 115‑103, con Kawhi Leonard a quota 21 punti e James Harden autore di una doppia doppia da 16 punti e 10 assist. I Phoenix Suns battono i Brooklyn Nets 106‑102 grazie ai 27 punti di Mark Williams e ai 26 di Devin Booker.

Infine, gli Washington Wizards superano i Portland Trail Blazers 115‑111 con un Alex Sarr da 29 punti e 12 rimbalzi.

La notte NBA ha confermato il valore delle squadre di vertice: Detroit e OKC mantengono il comando delle rispettive Conference, mentre Philadelphia e New York consolidano posizioni importanti nella Eastern Conference.