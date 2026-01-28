Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Il giovane tennista italiano conduceva 6‑4, 6‑3 contro Novak Djokovic quando un problema muscolare alla coscia destra, comparso all’inizio del terzo set, ha reso impossibile la prosecuzione dell’incontro.

Un match che sembrava indirizzato

Il tennista toscano, attuale numero cinque del mondo, ha disputato un incontro di altissimo livello contro il numero quattro ATP. Nel primo set, Musetti è stato capace di recuperare un break di svantaggio, chiudendo la frazione 6‑4 con notevole eleganza e determinazione.

La sua supremazia è proseguita nel secondo set, dominato 6‑3 grazie a variazioni tattiche efficaci e a un gesto di fair play da parte di Djokovic. Il tennis espresso da Musetti ha mostrato un perfetto equilibrio tra potenza e leggerezza, caratteristiche che ne hanno decretato il dominio nei primi due parziali.

Il ritiro e la delusione

La partita ha preso una piega inattesa nel terzo set. Sul punteggio di 1‑3 a favore di Djokovic, Musetti ha avvertito una fitta dolorosa alla coscia destra. Nonostante il tentativo di proseguire dopo l’intervento del fisioterapista, il dolore si è rivelato insostenibile. Il ritiro è diventato così inevitabile, lasciando un profondo senso di tristezza e di ingiustizia per un’impresa che sembrava a portata di mano e sfumata sul più bello.

Conseguenze immediate

Grazie a questo epilogo, Novak Djokovic accede alle semifinali del torneo. Il serbo affronterà ora il vincitore del match tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Djokovic aveva già beneficiato del ritiro del suo avversario negli ottavi, Jakub Mensik, e ha apertamente riconosciuto la buona sorte che lo ha accompagnato in questa fase del torneo australiano.

Il riconoscimento dell'avversario

Djokovic ha ammesso che Musetti era il miglior giocatore in campo prima dell’infortunio, esprimendo sincero dispiacere per l’esito dell’incontro. “Oggi meritava di vincere lui”, ha dichiarato il serbo, riconoscendo la superiorità dell’italiano prima che l’infortunio ponesse fine alla sua corsa. Il pubblico australiano ha tributato a Musetti un caloroso applauso al momento del suo ritiro, testimonianza del grande rispetto per la sua prestazione.