Roberto Visentini, vincitore del Giro d’Italia del 1986, è stato ufficialmente inserito nella Hall of Fame della Corsa Rosa. Il campione bresciano ha ricevuto il Trofeo Senza Fine durante una cerimonia tenutasi a Milano.

“È una grande emozione – ha dichiarato Visentini – il risultato di una carriera piena di sacrifici che mi hanno portato a conquistare traguardi eccellenti, tra cui la ciliegina sulla torta della mia carriera, il Giro d’Italia del 1986. Quell’anno ero arrivato alla Corsa Rosa in condizioni perfette. Il Trofeo Senza Fine è un cimelio stupendo e poter custodire una copia è per me un grandissimo onore”.

Alla cerimonia erano presenti familiari e amici, tra cui Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Vincenzo Nibali. Visentini ha preferito non tornare sull’episodio noto come “tradimento di Sappada” del 1987, quando fu attaccato in maglia rosa dal compagno di squadra Stephen Roche: “Potrei davvero arrabbiarmi”, ha commentato, evitando di rovinare il momento celebrativo.

Un riconoscimento atteso

Il conferimento del premio giunge esattamente quaranta anni dopo il suo successo al Giro d’Italia del 1986, un’edizione in cui Visentini si impose con autorevolezza, dimostrando grande forza sia in salita sia a cronometro. Il riconoscimento nella Hall of Fame rappresenta un omaggio alla sua carriera e alla sua dedizione al ciclismo.

La Hall of Fame del Giro d’Italia

La Hall of Fame del Giro d’Italia celebra i campioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della corsa rosa, consegnando loro il Trofeo Senza Fine. Tra i precedenti inserimenti figurano nomi illustri come Eddy Merckx, Felice Gimondi, Stephen Roche, Francesco Moser, Ercole Baldini, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Vittorio Adorni, Gianni Motta, Franco Balmamion, Giuseppe Saronni e Gianni Bugno. Visentini è il tredicesimo ad essere onorato con questo riconoscimento, a testimonianza del suo ruolo significativo nel panorama del ciclismo italiano.