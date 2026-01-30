Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano nella semifinale degli Australian Open a Melbourne. Il match, che si è protratto fino al quinto set, vede attualmente il punteggio di 6‑3, 3‑6, 6‑4, 4‑6, 2‑2, in una sfida che promette spettacolo e notevole resistenza fisica.

Una battaglia punto su punto

Il primo set è stato aggiudicato a Sinner per 6‑3, grazie a un break decisivo nel secondo game. Djokovic ha reagito prontamente nel secondo parziale, strappando il servizio all’azzurro nel quarto game e chiudendo 6‑3. Nel terzo set, Sinner ha ripreso il controllo, conquistandolo per 6‑4.

Djokovic ha risposto nel quarto, ottenendo un break nel primo game e aggiudicandosi il set per 6‑4, riportando così il match in perfetto equilibrio.

Il quinto set: tutto da decidere

Il confronto è quindi giunto al quinto e decisivo set, con il punteggio in parità sul 2‑2. La tensione è palpabile e ogni singolo punto assume un'importanza cruciale per l'accesso alla finale del prestigioso torneo.

Percorso verso la semifinale

Si tratta dell’undicesimo confronto in carriera tra Sinner e Djokovic. Nell’altra semifinale, Carlos Alcaraz ha prevalso su Alexander Zverev in una maratona durata cinque ore e mezza, con il punteggio di 6‑4, 7‑6, 6‑7, 6‑7, 7‑5, qualificandosi così per l’atto conclusivo del torneo.

La maratona di Alcaraz e il cammino di Sinner

Alcaraz ha superato Zverev in un match estenuante, durato cinque ore e ventisette minuti, diventando il primo finalista. Nel frattempo, Sinner ha raggiunto la semifinale battendo Ben Shelton in tre set (6‑3, 6‑4, 6‑4). Djokovic, invece, è approdato al penultimo atto dopo il ritiro di Lorenzo Musetti.